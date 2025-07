Mira cómo reaccionaron algunos exponentes urbanos mencionados por Bad Bunny durante concierto

El trapero Bad Bunny está haciendo historia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo) al celebrar la primera residencia artística en el principal recinto musical de la Isla.

Uno de los momentos más emotivos de la segunda función― realizada ayer, sábado― fue cuando el intérprete de “Tití me preguntó” dedicó un segmento especial para rendir homenaje a sus colegas boricuas del género urbano, reconociendo tanto a los pioneros como a las nuevas generaciones.

El gesto del vegabajeño provocó un sinnúmero de reacciones en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde los artistas mencionados aprovecharon para agradecerle.

Ese fue el caso de Gotay El Auténtico, quien se mostró incrédulo y afirmó que pensaba que el Conejo Malo “ni lo conocía”.

“Wao dijo Gotay Enserio yo pensaba que ni me conocía ahora sí que te guillaste. Un amigo mío me escribió y me dijo que me mencionó y yo no le creí pensé que estaba jodiendo . Eres el mejor. Gracias gracias gracias @badbunnypr eres una leyenda. Dios te bendiga", expresó el bayamonés.

Mientras, Jamsha se emocionó por escuchar su nombre de parte del cantante más influyente de estos tiempos.

“Que lindo es ver que @badbunnypr menciona mi nombre en el Choli, mis 1.5 segundos de fama. Me hubiese gustado estar allí pero estoy en compromisos en Mexico. Benito haciendo historia", plasmó.

John Eric La Roca Osorio también le mostró su respeto “por dejarle saber al nuevo público cómo se construyó todo”.

“Que viva el fuking reggaeton y todos sus creadores”, agregó.

En el caso de Guelo Star, escribió: “Por que somos Parte de LA Historia! Gracias @badbunnypr por el mention como parte de los Pilares del Reggaeton!!! Que VIVA el REGGAETON de Puerto Rico🇵🇷🇵🇷🇵🇷!!! Lets go!!!“.

La pilar de las féminas, Ivy Queen, no se quedó atrás y le envío el siguiente mensaje: “Puerto Rico: el epicentro del flow. No hay GPS que te lleve a lo que somos… porque Puerto Rico no se encuentra, Puerto Rico se siente. Ser boricua es un superpoder, porque no somos 100x35… somos infinito en ritmo, en alma y en corazón. Donde tú ves isla, nosotros vemos universo. Pártela San Benito!“.

En cuanto a Ñejo, no solo brindó gratitud, le pidió boletos para una de las funciones.

“Estoy aquí con Coco. Quiero darle las gracias a Bad Bunny que me mencionó y mencionó a todo el mundo, pero yo lo que necesito son dos taquillas o dos VIP´s. Te voy a dar break, pero antes que se acabe la residencia para mi y para Coco", dijo entre risas.

Otros más que respondieron fueron Jay Wheeler, Yovngchimi, Jon Z y Franco El Gorila en sus historias o en comentarios en la red social.

El pasado viernes inició la residencia musical “No Me Quiero Ir De Aquí”, la cual se llevará a cabo durante 10 fines de semana consecutivos, hasta el 14 de septiembre.

El evento fue anunciado semanas después del lanzamiento del álbum “Debí tirar más fotos”, un proyecto que el cantante urbano dedicó a Puerto Rico y a sus ritmos musicales.