Fer Ariza y Nacho se unen en el merengue urbano “Love pa’ ti no hay”

El cantante colombiano Fer Ariza se unió al artista venezolano Nacho en un merengue urbano que marca el primer junte entre ambos intérpretes.

La canción aborda el proceso de soltar una relación que ya no aporta a la vida emocional. “Love pa’ ti no hay” no es un reclamo, sino un canto a la libertad emocional y al cierre de ciclos, mensaje que Fer y Nacho fusionan con una energética base de merengue tradicional y sonidos urbanos contemporáneos.

El tema fue compuesto por Fer Ariza, Nacho, Done Music y otros colaboradores, y grabado en los estudios de La Cueva Records en Miami, Florida. La producción estuvo a cargo de Done Music, productor originario de Medellín, mientras que la mezcla fue realizada por Glass Rules y la masterización corrió por cuenta del ingeniero estadounidense Kevin Peterson, quien ha trabajado con figuras como Justin Bieber.

“Esta canción nació de forma muy orgánica. Nacho escuchó lo que estábamos trabajando, le gustó, nos encontramos en el estudio, yo llevé un beat con otra letra… y a partir de ahí empezamos a fluir. Fue una experiencia enriquecedora; aprendí muchísimo de él”, expresó Fer Ariza sobre el proceso creativo.

Nacho, por su parte, destacó la importancia emocional del tema para su carrera: “Es una canción muy importante porque me recuerda mis momentos con Chino y Nacho. Estoy ansioso de que el público pueda escucharla”.

El video oficial, también grabado en Miami, fue dirigido por Mateo Londoño y producido por la empresa Punto 8, de Medellín. El clip tiene un enfoque de performance que resalta la química y carisma de ambos artistas, dejando que la música tome el protagonismo.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Fer Ariza, quien continúa consolidando su propuesta artística con colaboraciones.