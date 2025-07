Daddy Yankee regresa con éxito a la industria musical

El exponente urbano Daddy Yankee ha regresado con éxito a la industria musical tras el estreno de su nuevo tema “Sonríele”.

El tema se ha posicionado en el #1, en YouTube en ocho países, que incluyen a Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, España y República Dominicana. Además, el video ha debutado en el Top 5 de tendencias en 16 países, confirmando el alcance global y el poder intacto de uno de los artistas más influyentes de la música latina.Lanzado bajo HYBE Latin, el tema combina una producción vibrante con una letra que invita a mirar hacia adelante con esperanza. El videoclip, cargado de emoción, simbolismo y narrativa visual, se ha convertido en una sensación global en cuestión de horas.

Daddy Yankee se retiró en el 2023

A finales del año 2023, el exponente urbano realizó sus últimos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, evento que marcó el final de su carrera. Este indicó que desde ese momento dedicaría su vida a Dios.

Mientras que desde finales del 2024, este enfrenta una dura batalla legal contra su ahora exesposa Mireddys González. Daddy yankee presentó una demanda contra González y su hermana en marzo del 2024.

¿Qué es lo más reciente en el caso?

El pasado mes de junio, el juez superior del Tribunal de Carolina, Ismael Álvarez Burgos, denegó una moción de intervención presentada por el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves como parte de la demanda que presentó Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González.

Pina Nieves había presentado la moción debido a que fue mencionado en varias ocasiones y se le vinculó en varios actos que Daddy Yankee alega, su ahora exesposa cometió cuando estaba a cargo de las empresas El Cartel y Los Cangris.

Según la resolución emitida por el tribunal, “el Sr. Rafael Pina y World Music latino no tienen derecho a intervenir en el presente caso”.

“Reiteramos, que la acción derivativa como en el presente caso, es una causa de acción a favor de la corporación que inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado algún daño. En la demanda presentada, World Music Latino Corp., y Sr. Rafael Pina Nieves no son accionistas de la corporación o en el caso del Sr. Rafael Pina Nieves, director, oficial o funcionarios. En otras palabras, World Music Latino Corp., y el Sr. Rafael Pina Nieves no son partes indispensables, su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas, las hermanas González Castellanos”, lee la decisión del tribunal.