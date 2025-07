Policía interviene con Chente Ydrach por marbete vencido

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) intervino con el podcastero y comediante, Vicente “Chente” Ydrach, por tener el marbete vencido.

Fue a través de su podcast que el puertorriqueño reveló los hechos en medio de una conversación con Easy Splash, el equipo de baloncesto callejero que colabora con su plataforma digital.

Según detalló el creador de contenido, le dieron una multa de $350 dólares.

“Pensé que me la iban a dejar pasar”, afirmó Ydrach.

Por lo que David Benítez, conocido como “El más que ronca”, le preguntó si la agente que lo detuvo, lo reconoció.

“Ella no actuó como si me reconoció. Ella va directo a donde mi, que esto me sorprendió― que cabrón, yo siempre he tenido problemas con el marbete, he salido hasta en La Comay― me pararon de lejos", contó.

“En los tiempos de antes, el policía tenía que ver tu marbete y decir: ´No está poncha´o en el rotito o es el marbete viejo´. Ellos me mangaron, parece que tienen una pistolita o un detector", agregó.

En la actualidad, la Uniformada usa tecnología avanzada, que incluye desde escáneres en patrullas hasta cámaras corporales, para verificar la validez del marbete electrónico en los vehículos. El sistema también le permite emitir multas electrónicas.

En los pasados días, Chente también se convirtió en noticia, luego de admitir que Spanish Broadcast System (SBS) no le ofreció $1.7 millones de dólares por 24 meses tras la salida de “Molusco y Los Reyes de la Punta”.

Fue durante el programa de Alofoke Radio Show en República Dominicana, donde le tocó fungir como animador prinicipal, que el boricua confesó que mintió.

“Cuando Molusco y su equipo de trabajo anuncian que van a salir de La Mega, para ese entonces hubo pa’l de movidas de unos influencers gringos, pero él dijo: ‘Traté de conseguir una entrevista con Bad Bunny y Bad Bunny me pidió nueve millones de pesos’. Yo viendo esto igual que todos ustedes diciendo ‘eso es embuste’, pero nunca apareció Rimas, ni Bad Bunny a desmentirlo, él (el influencer) corrió con la historia. Todo el mundo se creyó la historia, como el influencer lo dijo todo el mundo corrió con la bola”, comenzó explicando.

Posteriormente, le propuso a su equipo de trabajo usar el momento como estrategia para crear controversia.

“Yo te apuesto ahora mismo que si yo digo que a mi La Mega me ofreció $1.7 millones de pesos pa’ ir pa’ allá, la gente se lo va a creer ¿Qué sucedió? Que la gente se lo creyó“, narró el hombre de 42 años.

“Era embuste”, añadió entre risas.