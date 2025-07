“Me voy con la frente en alto”: Bri se despide tras sorpresiva eliminación en “¡Claro que baila!”

La cantante Brigitte M. Dávila López, mejor conocida como Bri, La Pelúa, se expresó en sus redes sociales luego de ser eliminada sorpresivamente la noche del miércoles, 9 de julio de 2025, en el final del noveno ciclo de “¡Claro que baila!” y quedarse fuera de la etapa semifinal.

En unas breves palabras, Bri agradeció a su bailarín y coreógrafo Yomar Josué por el tiempo que permanecieron en el programa.

“Quedé eliminada de la competencia @baila.wapa, me voy, si... pero me voy con la frente en alto por todo lo vivido... por todo lo que he aprendido, por toda la entrega que le puse a ese diamante hermoso. A mi coreógrafo, mi compañero, mi bailarín... le debo absolutamente todo.

Darle vida a sus bailes junto a él fue un viaje y un sueño del que nunca quise despertar. @yomartjo gracias por creer en mí, por confiar, por cuidarme, por darlo todo en todo momento. Tu energía y entrega fue lo que nos hizo realmente triunfar. Te quiero!”.

Esta se convirtió en la undécima eliminada de la primera temporada de “¡Claro que baila!”, donde permanecen seis participantes.

La misma noche que Brigitte fue eliminado el boxeador Juan Zayas, décimo expulsado.

El ganador o ganadora de esta competencia se llevará un premio de 40 mil dólares.

¿Quiénes son los participantes de “¡Claro que Baila!“?

Edgar Gabriel Rivera

Modesto Lacén

Miguel Alí Berdiel

Larissa Dones

Karla Guilfú Acevedo

Mía Blakeman

Bri, La Pelúa (11ma eliminada)

Juan Zayas (10mo eliminado)

Eduardo “Gali” Galarza (Retorno - 9no eliminado)

Charlie Massó (8vo eliminado)

Celimar Rivera (Retorno -7ma eliminada)

Marisa Baigés (Sexta eliminada)

Eduardo “Gali” Galarza (Quinto eliminado)

Veronique Abreu Tañón (Cuarta eliminada)

Celimar Rivera (Tercera eliminada)

Lynette Chico (Segunda eliminada)

Guillermo Villa (Primer eliminado)

Ellos son los jueces de “¡Claro que Baila!“

Sophie Sanfiorenzo: reconocida por su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, especialmente, del baile en Puerto Rico y Broadway. Es la fundadora de la academia “Dance Machine”, y coreógrafa de artistas como Iris Chacón, Ednita Nazario, Olga Tañón y Chayanne, entre otros.

Bryan Villarini: actor, coreógrafo, experto en belleza y proyección escénica con amplia trayectoria en el teatro local e internacional.

Lumarie Fernández: coreógrafa internacional y directora creativa con más de 20 años de experiencia, reconocida como la icónica “Shaky Shaky Girl” de Daddy Yankee y fundadora de LK Agency LLC.