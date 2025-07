La residencia de Bad Bunny, anhelo de la diáspora: “No es lo mismo verlo allá que en Puerto Rico”

Aunque los seguidores de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, provienen de todo el mundo, son los puertorriqueños de la diáspora quienes encabezan la fila para vivir un evento que describen como histórico, y que, según estos, solo puede disfrutarse plenamente en la isla.

Fanáticos han descrito que regresar a Puerto Rico para esta residencia no es solo un viaje, sino una conexión profunda con su cultura, su gente y su identidad.

Jason Domenech Nazario, de 27 años, nació en Caguas, pero se mudó a Boston, Massachusetts, para estudios graduados. Allí consiguió empleo y decidió establecerse de forma permanente. Contó que nunca ha visto al artista en vivo porque las taquillas en Estados Unidos suelen ser caras y difíciles de conseguir.

“Siempre he querido verlo en Puerto Rico porque allí voy a poder ir con mis amistades. Siento que la voy a pasar mejor. También siento que va a ser una experiencia más enriquecedora en cuestión cultural”, expresó.

Su amiga, fan de Bad Bunny desde 2016, hizo una fila de más de diez horas en la isla para conseguir las taquillas cerca de la fecha de venta, sin planificación previa. Ahora, Domenech Nazario viajará para asistir al concierto el 26 de julio.

“Con verlo en Puerto Rico voy a tener más como un lazo, una conexión cultural con el concierto, en contrario a lo que tendría acá”, dijo el joven. Estima que gastará entre $400 y $600 en total, incluyendo un pasaje de unos $300 y una taquilla de $75. Aunque se quedará con su familia, considera alquilar un Airbnb en San Juan para aprovechar mejor la visita.

Mientras, Ana Álvarez Briñez, de 27 años y natural de Guaynabo, vive en Atlanta, Georgia, junto a su pareja, también boricua. Ambos se mudaron por estudios graduados y se establecieron tras conseguir empleo.

“Yo siento que es algo histórico. Nunca había habido una residencia en Puerto Rico y siento que es de esas cosas que si te las pierdes, te arrepientes”, afirmó.

La pareja viajará por cuenta propia y se quedará con familiares, evitando gastos de hospedaje. Álvarez Briñez estimó que gastaron cerca de $500 por pasaje y $195 por cada taquilla. Compraron cuatro, ya que asistirán con su hermana y su cuñado al concierto del 26 de julio.

Por su parte, Jessie Mundo Pierce, de 33 años y natural de Carolina, vive en Chicago, Illinois, con su esposo. Aunque ha asistido a dos presentaciones del intérprete boricua en esa ciudad, aseguró que no es lo mismo que en la isla.

“Nunca he visto a Bad Bunny en Puerto Rico. La experiencia en Chicago es increíble, los conciertos son toda una producción, pero no es lo mismo. El crowd (audiencia), la vibra, no es la misma”, explicó.

Su álbum preferido es Un Verano Sin Ti, que le evoca recuerdos de su vida en Puerto Rico. “Es por las canciones y la nostalgia. Ahora, con el concepto de la residencia, que es algo que nunca se ha hecho en la isla, quería ser parte de esto”, dijo.

Calculó un gasto de alrededor de $900 por persona entre taquilla y pasaje, y también aprovechará para visitar a su madre en Carolina.

Se anticipa alto flujo de pasajeros

Aerostar Airport Holdings proyecta que aproximadamente 2.5 millones de personas transitarán por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín entre julio y agosto. Aunque la cifra es similar a la del año pasado, su presidente, Jorge Hernández, destacó que podría registrarse un aumento en agosto por la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se extenderá del 11 de julio al 14 de septiembre.

“Esperamos que julio sea un mes muy similar al de 2024, con entre 1.2 y 1.4 millones de pasajeros. En agosto, sigue la misma tendencia que tuvimos durante el año pasado”, indicó.