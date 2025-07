Julián Gil interrumpe transmisión deportiva en vivo para saludar a un exjugador.

El actor y presentador argentino-puertorriqueño Julián Gil interrumpió una transmisión deportiva en vivo para saludar a un exjugador y leyenda del fútbol.

El momento ocurrió cuando el presentador Edu Aguirre estaba al aire y Julián se acercó para enviar un saludo a Cristóbal Soria, quien rapidamente reconoció al artista y modelo.

“Un saludo a Soria”, dijo Gil. Por su parte, Soria manifestó: “Yo lo he reconocido, es Julián Gil. Cuida’o que ese es un actor de primerísimo nivel en México y Miami. Además es amigo personal”.

Luego de este momento, Julián pidió disculpas a Aguirre por meterse en la transmisión.

“ROBANDO CAMARA en el @elchiringuitotv Querido @eduaguirre7, perdona pero el fan del fútbol pudo más que yo jajajaa. Tenía que mandarle cariños al tío @cristobalsoria1 leyenda y gran conocedor del futbol y a mi amigo. Si te quedas a la final, te busco para darte un abrazo como se merece un crack o puedes vernos en @lajugadatudn. ¡El fútbol se vive, se grita... y se agradece, hermano! #elchiringuito #chiringuito” (sic.), escribió Julián.

“Estuvo ‘cool’, pero sí fui violado”: Julián Gil cuenta que sufrió violaciones por varias mujeres

El actor y presentador argentino-boricua, Julián Gil, hizo una fuerte revelación en un reciente episodio del reality show “Secretos de parejas” (Canela TV).

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones [sexuales]. Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado”, sostuvo el actor en una conversación con “Poncho” de Nigris, Bernardo Flores y Fernando Schoenwald.

El modelo, de 55 años, añadió que: “Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”.

Gil se encuentra casado con Valeria Marín, quien también aparece en el dicho programa de telerrealidad.

¿Quiénes serán los presentadores del ‘reality show’ “El conquistador” de Televisa-Univision?

Julián Gil dio a conocer a través de sus redes sociales durante el mes de mayo pasado, que será el presentador junto a su esposa Valeria Marín de un nuevo reality show de supervivencia, que se transmitirá por Univision.

Se trata de la competencia "El Conquistador“, que se graba en República Dominicana desde el pasado mes de febrero.

“Extremadamente felices de anunciarles que viene bebé en camino:“EL CONQUISTADOR reality de supervivencia extrema” muy pronto por @televisaunivision“, escribió Gil junto a varias fotos publicitarias del programa.

Valeria Marín y Julián Gil contrajeron nupcias en diciembre de 2024.

Julián fue parte de la primera temporada del reality show “La isla: desafío extremo“, transmitida en el 204 y ganada por el cubano Adrián Di Monte.

Desde hace varios meses se rumora en las redes sociales que el puertorriqueño Pedro Orta, conocido como Peter Hance, participará en la mencionada competencia extrema. Este fue el ganador de “Gran Hermano”, transmitido por la cadena Telemundo en el 2016.