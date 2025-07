Guía para sobrevivir a un concierto de Bad Bunny

Por fin comenzará mañana la histórica residencia de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Ante las restricciones que ha impuesto el recinto, y papelones en otros conciertos, aquí te presentamos, desde El Calce, una guía para sobrevivir esta serie de presentaciones del intérprete boricua.

¿Qué llevar?

Ya sabemos que a principios de año la administración del Choli se puso más estricta con las carteras que se pueden llevar, quizás porque los guardias se cansaron de rebuscar en los bolsos sin fondo de algunas personas. Ahora solo se pueden llevar carteras con la medida de 4.5″ x 6.5″, o si quieres llevar una más grande, debe ser de vinil o PVC de hasta 12’’ x 6’’ x 12’’.

También, recuerden llevar una identificación válida con foto.

¿Cómo vestirse?

En esta misma edición, el estilista José Gabriel nos brinda unas sugerencias de atuendos para la residencia. Pero por si no llegaste a esa página (muy mal), esta residencia está basada en el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que está inspirado en el Puerto Rico jíbaro. No vengan a traer matas de plátanos, pero sí pudiera ser una falda de jíbara con una camisa corta, o un pantalón largo caqui con una camisa de botones blanca.

El punto es que anden cómodos; piensen “¿qué me pusiera pa’ visitar a mis abuelos en el campo?”. Obviamente, dejen los tacos o zapatos altos en las casas, y opten por tenis.

¿Cómo llegar?

Un posible reto será la transportación, ya que el Tren Urbano no está funcionando en todas las estaciones. No obstante, aquí no solo se expone el problema, sino que presentamos soluciones. Así que, si el Tren Urbano no se puede usar, pues no se preocupe porque la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, aseguró que estarán pendientes a que los estacionamientos cerca del Choli no intenten pasarse de gansos, y de verdad cobren lo que se supone.

Si quieres evitar el tapón, y tienes el presupuesto, otra alternativa es utilizar Uber. El coronel Orlando Rivera Negrón, comisionado auxiliar en operaciones de campo de la Policía estatal, informó que se habilitará un área para el uso de Uber en la avenida Muñoz Rivera, cerca del Popular Center, y la caminata no está mala.

¿Qué no hacer?

Papelones.

Eso es todo, bueno, un consejo para evitar papelones es estar preparado. El Choli no permite llevar agua, comida, cigarrillos electrónicos (dejen el vape en las casas), ni cámaras profesionales (no te vivas la película, Bad Bunny ya tiene gente de su equipo que le va a tirar las fotos).

De igual forma, es importante recordar que los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto mayor de 21 años.

Otro consejo: verifique bien la fecha de su taquilla porque sucedió en el concierto de Rauw Alejandro que personas se quedaron afuera porque se confundieron de día.

Luego de leer esta guía, ya estás preparado para disfrutar del concierto de Bad Bunny.