“Esto mueve la economía, aunque venga el tapón”: negocios y vecinos se preparan para la residencia de Bad Bunny

La esperada residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ya se siente en el ambiente. En los alrededores del venue, se respira un aire de expectativa y mucho movimiento. Desde restaurantes y barras que extienden sus horarios hasta residentes que ajustan sus rutinas, la zona vuelve a convertirse en epicentro cultural, económico y social.

“Esto va a tener un impacto económico positivo en Puerto Rico. Va a traer muchas personas de diferentes partes del mundo y aumentará el turismo”, expresó Enid Valdez, una trabajadora de la zona de Hato Rey, quien incluso comentó haber escuchado rumores sobre after parties y activaciones relacionadas al evento. Aunque reconoció que “el tapón va a ser brutal”, consideró que el balance es claramente favorable.

PUBLICIDAD

Desde el negocio ¿Qué Será?, ubicado a pasos del Coliseo, su dueña, Arleen Mena, compartió que extenderán su horario hasta las 2:00 a. m. los sábados y domingos —algo que usualmente no hacen— e instalarán mesas de dominó en la acera. “Esto va a ser como un jangueo antes o después del concierto. Nosotros vendemos las bebidas más baratas que el Choli, así que la gente se da los drinks aquí”, comentó entre risas Mena, anticipando un incremento notable en la clientela.

Mientras tanto, el empresario Omill Borrero, propietario de La Milla Restaurant, se prepara con los “mejores happy hours”, cervezas a precios especiales y una oferta variada de comida criolla. “Esto es crecimiento para la economía. Gracias a nuestras marcas oficiales de bebidas, vamos a tener hasta regalos y promociones durante toda la residencia”, explicó, convencido de que el evento beneficiará a todo el sector de la Milla de Oro en Hato Rey.

Por su parte, los comerciantes Joel y Johnattan Reyes, quienes venden tripletas y sándwiches en la zona, también se mostraron esperanzados: “A lo mejor hacemos algo con el nombre del Conejo”, compartieron entre bromas los hermanos, reconociendo el valor de este tipo de eventos para atraer nuevos clientes.

En el ámbito residencial, Nancy López, quien trabaja cerca del Coliseo, valoró positivamente la figura del artista: “Bad Bunny ha sido bien reconocido mundialmente y puede ayudar a crecer la economía del país. Él se deja querer, y eso es bien importante”. Otra vecina, Eva Cabrera, residente en el condominio Parque Centro, fue clara: “Nunca he tenido problemas con el tráfico. No salgo mucho, y me parece bueno que vengan conciertos así”.

Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo. El vecino Efraín Borges expresó frustración por los cierres de las carreteras aledañas al venue: “Cada vez que hay un concierto, tengo que hacer mis diligencias antes o esperar al otro día. El tránsito no lo saben manejar, no hay coordinación”.

PUBLICIDAD

Ante estas inquietudes, Jorge Pérez, gerente general regional de Legends para ASM Global —operadores del Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones, Coca-Cola Music Hall y el Antiguo Casino—, explicó en entrevista con Metro Puerto Rico puntos claves de la planificación para este evento sin precedentes.

Aseguró que se mantendrá la logística habitual para eventos de alto volumen. “Se implementará la estrategia de siempre: cierre parcial de calles con el apoyo de la Policía Municipal para facilitar el acceso y proteger tanto al público como a los residentes en la zona”, indicó. Y añadió: “Llevamos 20 años en esta comunidad, y los vecinos ya conocen la dinámica. La operación se mantiene igual que en cualquier evento sold-out”.

Además, exhortó al público a llegar temprano y disfrutar de las actividades previas. “La experiencia comienza mucho antes de que Bad Bunny suba a tarima”, afirmó.

La residencia de Bad Bunny no solo marcará un hito musical en la historia del Coliseo de Puerto Rico, sino que también representa una valiosa oportunidad para activar la economía local, fomentar el turismo interno e impulsar la vida nocturna de la isla.