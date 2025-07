Rubén Sánchez: “No tengo nada que ver con Veronique fuera del aire”

El periodista Rubén Sánchez aseguró que ya no tiene una relación sentimental con su colega y compañera de trabajo, Veronique Abreu Tañón, tras rumores sobre una separación entre ambos.

Fue a través de la estación WKAQ 580, que Rubén Sánchez, confirmó la ruptura luego de una llamada que realizó un radioescucha y que aseguró que ambos hacen una “pareja extraordinaria”.

“Tengo una situación y la verdad me preocupa, es que tú y Veronique hacen una pareja extraordinaria”, expresó el radio escucha que provocó que Rubén Sánchez se expresara sobre su vida sentimental.

Sánchez confirmó que Abreu Tañón es una compañera de trabajo más, al igual que el resto de sus colegas que trabajan para la emisora.

“No está atento a la realidad, Veronique y y yo no somos pareja hace mucho tiempo. Ella es mi compañera de trabajo como Chelo, como Golo, como todo el mundo, pero yo no…Veronique y yo no somos pareja, pero yo me llevo muy bien con Veronique y eso es todo lo que puedo decir. No tengo ni puedo decir nada más y no debo decir nada más. La verdad es que me extralimité contestando a este señor que llamó con relación a esto, pero no tengo nada que ver con Veronique fuera del aire, eso es todo”, expresó Sánchez.

A pesar de que hace varios meses se había rumorado una ruptura entre ambos, la propia periodista había asegurado a Lo Sé Todo, previo a su participación en el programa Claro Que Baila (WAPA TV) que continuaban compartiendo como pareja.

“Claro, sí siempre. Yo no sé porqué la gente duda eso, no voy a seguir pero sí, seguimos juntos. Él es mi fan número uno, yo soy su fan número uno, es mi cheerleader. Estamos sólidos como siempre”, expresó Abreu Tañon en Lo Sé Todo en el mes de mayo.

Posterior a esto, la locutora fue parte del programa de baile de Wapa TV, pero ya fue una de las eliminadas.