Residente cancela conciertos en dos festivales en España, ¿cuál fue la razón?

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, anunció este martes la cancelación de sus conciertos en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Festival, en España.

En un video publicado a través de su cuenta de Instagram, el exponente urbano explicó las razones detrás de su decisión.

Pérez Joglar señaló que ambos eventos “están indirectamente vinculados a un fondo de inversión con sede en Estados Unidos llamado KKR. Este fondo invierte y apoya financieramente a las empresas israelíes que participan en tecnología militar, vigilancia y sistemas de espionaje, y financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de los territorios palestinos ocupados, contribuyendo así indirectamente al genocidio y a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino”.

“Quiero declarar públicamente que no puedo participar, ni siquiera por un segundo, en nada relacionado con esta tragedia, sin importar cuán indirectamente sea. Con todo respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anunciaré oficialmente que no voy a actuar en estos festivales”, agregó.

El rapero puertorriqueño también aseguró que asume cualquier consecuencia legal por su decisión.

“No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido, y siempre lo será. Gracias por entender. ¡Que viva Palestina Libre!”, concluyó.

