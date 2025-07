Jorge Enrique Abello reveló secreto de Fernando Gaitán que cambió el rumbo de ‘Yo soy Betty, la fea’

Hablar de la televisión colombiana es hacer un énfasis en el inmenso aporte de la telenovela ´Yo soy Betty, la fea’, formato que vio la luz en 1996 gracias a la pluma de Fernando Gaitán, y que ha sido traducida y readaptada en varios países. Justamente uno de los integrantes del elenco original, Jorge Enrique Abello, reveló recientemente un secreto de la producción que dejó a los fans del audiovisual totalmente atónitos.

Abello, será recordado para la posteridad como el encargado de darle vida a ‘Don Armando’, presidente de ‘Ecomoda’ del que ‘Betty’ estuvo enamorada y con quien al final pudo concretar un hermoso idilio. Justamente Jorge Enrique, generó conversación en las redes luego de dar a conocer que tuvo acceso a un documento privado de Gaitán, en el que estaba la verdadera trama de la novela, la cual el guionista alargó debido al recibimiento que estaba teniendo el formato en aquella época.

Jorge Enrique Abello interpretó a "Armando Mendoza" en Yo soy Betty la fea. Youtube

“Este es un secreto que pocos saben. Cuando me llamaron para hacer ‘Betty’ y les dije que no, pero después les dije que sí; Fernando me pasó la biblia de toda la historia, en donde estaba todo el grueso de la trama, escrito que después es fragmentado en capítulos. Yo lo leí todo y esa biblia se perdió, nadie la ha encontrado”, afirmó Jorge Enrique en el evento ‘La Conve Monterrey’ en México.

“Había una parte en la que se indicaba que la época en la que ‘Betty’ era fea, era muy cortica. Ella se volvía espectacular y se metía una venganza de todos los que se burlaron de ella terriblemente y ese era el grueso de la novela; pero cuando empezamos fue tan disruptivo que un neurótico se enamorara de una fea que Fernando dijo que lo iba a alargar de a 10 capítulos y terminó alargándolo unos 300. El público fue formando la historia”, añadió.