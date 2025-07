Daniela Droz: “La gente necesita herramientas… y necesita fe”

Con una mirada más íntima y vulnerable, la animadora y comunicadora Daniela Droz regresa a los escenarios con un formato renovado y profundamente personal: “Daniela Droz está de show… y tú también”.

Esta propuesta no es una obra de teatro convencional, sino un encuentro estilo talk show donde el público es parte activa de la experiencia. Más allá del humor y la espontaneidad que la caracterizan, Droz apuesta a abrir su corazón en un espacio que combina entretenimiento, sanación emocional y reflexión.

“La idea este año es profundizar más en mi talón de Aquiles”, confesó Droz. “Voy a hablar de esos desaciertos y de esos momentos no tan simpáticos y que en un momento dado fueron dolorosos, pero también las voy a llevar a esa introspección para que sanemos, porque esa es la idea”.

El nuevo espectáculo recorrerá tres puntos de la isla: el 20 de septiembre en el Salón Carmita Jiménez en Caguas, el 18 de octubre en el Centro de Convenciones de Coamo y el 1 de noviembre en el Centro de Convenciones de Aguada. A través de dinámicas, conversaciones en vivo y mucha honestidad, Daniela espera generar un espacio en el que las personas —en especial mujeres— se vean reflejadas y acompañadas.

“Mi vida no es perfecta, esto es de todos los días. Yo tengo las mismas luchas que tienen todos o tenemos todas las mujeres”, explicó. “Muchas mujeres no se atreven a hablar de estos temas por miedo a señalamiento, por miedo a que no las vean igual. Y cuando uno no habla las cosas y no las verbaliza, no las puede sanar”.

Inspirada por su propio proceso de sanación y su desarrollo como coach en espiritualidad y resiliencia, Droz reveló que esta edición del show estará estrechamente vinculada a su nuevo libro: “La sexualidad que no sabía entregarle a Dios” , una publicación que estará disponible primero para quienes asistan al evento.

“Imagínate la profundidad de lo que estoy contando ahí… Es una verdad que me hizo mucho daño y que tuve que tomar control de ella. Pero es una realidad que vivimos las mujeres”, expresó con firmeza. “Ellas se ven en mí y se atreven entonces a sanar áreas, porque dicen: si Dios lo hizo con ella y ella pudo superar eso, yo también lo puedo superar”.

Aunque su audiencia principal son mujeres, la artista insiste en que los hombres también tienen un lugar en esta conversación.

“No les cierro la puerta a los hombres. El año pasado muchos fueron sin saber para dónde iban y salían diciendo: ‘no pensé que la iba a pasar tan bien’. Fue una experiencia tan linda que dije: no puedo cerrarle la puerta a los hombres”.

Este acercamiento más cercano al público —con salones de conferencias, mesas y sillas— permitirá que la dinámica rompa con la tradicional “cuarta pared” teatral, buscando establecer un diálogo real con quienes asistan.

“Voy a estar como si estuviese en mi talk show, en mi late night show , en esta conferencia”, describió. “Y vamos a hablar de estos temas, voy a tener un conversatorio, vamos a integrar al público con distintas dinámicas”.

Para Daniela, más allá de entretener, su misión es llevar esperanza en tiempos inciertos.

“Hace falta que toquemos el corazón de la gente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y la gente necesita fe, necesita esperanza y necesita herramientas para seguir caminando”.

Los boletos para las funciones están disponibles en www.danieladroz.com, donde los interesados podrán elegir entre varias experiencias, desde taquillas generales hasta paquetes VIP con libro autografiado y acceso a un meet & greet exclusivo.