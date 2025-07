Hija de Rubby Pérez celebra su cumpleaños con emotivo mensaje y nuevo “look”

Zulinka Pérez, hija del recordado merenguero Rubby Pérez, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al revelar su cambio de imagen.

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante, publicó una serie de fotos por su cumpleaños donde muestra su nueva imagen.

“Hoy llego a otro año más de vida, dando gracias a Dios por ello. Doy gracias por que Él me ha permitido estar aquí, por que tengo salud y tengo cerca de mi a las personas que me aman y me ayudan a ser mejor”, escribió.

Zulinka Pérez aprovechó la ocasión y dedicó palabras de agradecimiento a quienes la apoyan y a quienes ya no están, como su fallecido padre Rubby Pérez.

“Aunque mi alma está triste, tengo más que agradecer que lo que tengo para lamentar. Aunque parte de mi vida ya no está, sé que ellos prepararon está mujer fuerte que soy hoy. Donde estén les agradezco inmensamente la mujer que criaron y les doy las gracias por enseñarme a orar por las personas que no están de acuerdo con mi forma de pensar, en vez de desearles algún mal”, añadió.

Hija de Rubby Pérez regresa a los escenarios junto a la orquesta de su padre

El pasado mes de mayo, la hija de Rubby Pérez se presentó bajo el nombre artístico Zulinka y Miguel, en conjunto con su esposo, Miguel Báez. El dúo ofreció un concierto en el Casino Maunaloa, en Santo Domingo, República Dominicana.

La pareja estuvo acompañada por los integrantes originales de la orquesta de Rubby Pérez, agrupación en la que tanto Miguel como Zulinka fueron coristas. Estos mismos músicos estuvieron presentes la trágica noche del 8 de abril, cuando colapsó el techo de la discoteca Jet Set, donde falleció Rubby y el saxofonista Luis Solís.

Durante el concierto, Zulinka llevó en sus manos una toalla bordada con la bandera dominicana y el nombre de su padre, para rendirle homenaje a su progenitor.

El público, visiblemente conmovido, cantó junto al duo cada tema, incluyendo una porción a capella de “De Color de Rosa”, la canción que Pérez interpretaba en el momento de la tragedia.

Pérez, quien se estaba presentando en la discoteca Jet Set en República Dominicana en el momento en que colapsó el techo del local, falleció tras el accidente.

El accidente dejó a un total de 234 víctimas, según confirmaron las autoridades dominicanas.

En la tragedia también falleció Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroccidental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces estrella del béisbol de las Grandes Ligas; Octavio Dotel, exjugador de béisbol; Martín Polanco, diseñador de moda; Eduardo Guarionex y su esposa Alexandra Grullón; entre otros.

¿Qué pudo haber provocado el colapso del techo en Jet Set?

El doctor en ingeniería estructural y político puertorriqueño, Carlos Ignacio Pesquera, explicó las razones que pudieron haber provocado el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

“(El espacio) primero se utilizó para un teatro, un cine, y luego se modificó como discoteca o lugar para eventos. Este tipo de facilidad requiere unos espacios amplios, sin columna, porque no hace sentido bailar entre columnas y tener mejor visibilidad, mejor aprovechamiento del lugar. Esto es lo que provoca que tú vas a tener una estructura que va a tener más o menos 55 pies de ancho la parte que estaba dentro de la zona, por decir así, bailable, y 90 pies de largo. Lo que hace este una distancia bastante significativa, los 55 pies, para una estructura sin columna”, comenzó explicando Pesquera en Metro al Mediodía.

Continuó: “El sistema estructural que aparentemente se utilizó allí, básicamente era un techo descansando sobre un sistema de paredes en el perímetro de la estructura, y ese tipo de sistema estructural no tiene redundancia. ¿Qué quiere decir que no tiene redundancia? Que si comienza a fallar entonces es un fallo progresivo catastrófico, como lo que se vio allí. Transcurrieron algunos 15 o 20 segundos, en los que la gente se dio cuenta que estaban cayendo pedazos de cemento, de concreto, hasta que colapsó en su totalidad".

El excandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) además resaltó que al techo se le añadió peso con aires acondicionado y sistema de luces.

“Se han mencionado que había hasta plantas de electricidad (en la superficie)”, sostuvo.

Detalló que la estructura estaba “comprometida”, con falta de mantenimiento y con un peso mayor a lo que se contempló en el diseño original.

“Lamentablemente, se puede desprender que había mayor intención en sacar de provecho económico la facilidad que hacer los cambios significativos desde el punto de vista de resistencia del edificio con las nuevas cargas que se estaban aplicando”, precisó.