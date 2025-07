Danilo Beauchamp pide perdón a Freddo Vega tras broma con culebra

El animador y comediante, Danilo Beauchamp, le pidió perdón al actor Freddo Vega, quien personifica a “Magda”, tras lanzarle una culebra de juguete durante la transmisión del programa “El Mega Reguero” de La Mega 106.9 FM.

Lee también: Danilo Beauchamp y su esposa celebran su primer aniversario

PUBLICIDAD

“Le hicimos una bromita a Magda donde le lanzamos una simple culebrita, y con esa simple culebrita de tres pesos, ha sido un impacto a través de todos los periódicos y todos los lados. A Magda, y a tu manejador, mis más sinceras disculpas por el mal rato que ocurrió en el día de ayer”, dijo el animador.

Danilo Beauchamp también se disculpó con el público que defendió a Freddo Vega.“Mis disculpas también a las personas que han defendido y que con mucha razón dicen que uno no debe bromear con las fobias de otras personas. Mis disculpas públicas”, añadió el comediante.

Por su parte, Freddo Vega dejó claro que no le gustó la broma y aseguró que, en el momento, sintió que sus compañeros “pasaron una línea de confianza”.

“De mi parte, ayer lo hablamos, y le pedí que no habláramos más del tema porque, ayer, realmente estaba molesta porque sentí que pasaron una línea de confianza.

Añadió: “Tenemos mucha confianza, y más que compañeros, nosotros somos panas, y no tan solo aquí al aire, sino fuera del aire, hemos hablado temas de fobia, ¿y qué siempre menciono a qué le tengo fobia? A los lagartijos y las culebras. Me pareció una falta de respeto bien grande que no les importara y que les hubiese parecido súper ‘cool’ que era oportuno tirarme una culebra, cuando yo mismo le he dicho a ustedes que, de la única manera que yo puedo romper un lazo de amistad ‘full’ con mis amigos de toda la vida es porque me tiren una culebra o un lagartijo”.

PUBLICIDAD

¿Por qué Freddo Vega se molestó con Danilo Beauchamp?

Freddo Vega abandonó ayer los estudios del programa, luego de una broma que le realizó su compañero de labores, Danilo Beauchamp.

El momento ocurrió cuando “Magda” se encontraba presentando la noticia sobre el hallazgo de una culebra de alrededor de 20 pies en la zona de Toa Alta, cuando Beauchamp le lanzó una culebra de juguete.

Luego de esto, el actor tomó sus pertenencias y abandonó el estudio, provocando un momento de silencio entre sus compañeros. “Fue una bromita”, expresó Beauchamp, mientras su compañero se marchaba.

En la transmisión en vivo del programa a través de YouTube, se puede apreciar cómo todos los integrantes del programa salieron del estudio para lidiar con la situación.

Al regreso de la pausa, Freddo Vega volvió a los estudios y dejó claro que le tiene fobia a las culebras, por lo que la broma no fue de su agrado.

“Regresé porque es mi trabajo y yo soy una persona responsable, pero ustedes saben mil veces las cosas que he pasado con ese tipo de animales y la fobia que les tengo”, dijo Vega.