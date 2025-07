SADBOI LOKO: el proyecto audiovisual de tres partes de Vei Habache

Una serie de vídeos lanzados por VEI HABACHE, bajo el concepto SADBOI LOKO, invitarían a cuestionar, reflexionar y concienciar sobre el estado del sistema de salud en Puerto Rico.

Tres vídeos interconectados componen el proyecto del artista urbano emergente: el primero, difundido en redes sociales, fue un teaser de un cortometraje satírico, contado desde la perspectiva del psiquiatra Lorenzo Piovanetti, interpretado por el actor Juan Botta, que lanzó hoy, miércoles.

“Carlos [Maldonado] se inspiró de mis quejas”, contó VEI, conocido también como Héctor Javier Echevarría. “Cada vez que no podía ir al hospital, el procedimiento que era bien largo, me desmotivaba. Él, cien por ciento, lo cogió de ahí. Me acuerdo cuando me presentó la idea, que fue como ‘esto es todo lo que yo estoy pasando’”.

El corto, inspirado por experiencias personales del artista, presenta el lío que atraviesa Piovanetti, y las maniobras que propone hacer, para ofrecerle cuidado, terapia o medicamento a un paciente cuya identidad no se revela hasta el tercer vídeo del proyecto. Este último será el vídeo musical del nuevo sencillo de VEI, la nueva apuesta de la disquera RIMAS, según confirmaron sus portavoces a El Calce, que estará disponible el próximo 8 de julio.

El proyecto audiovisual, dirigido por Carlos Maldonado, denuncia la complejidad del sistema, que no tan solo impacta la salud mental, sino cualquier paciente con algún padecimiento que necesite atención médica especializada.

Lo que más lamenta el corto es cómo el paciente y el doctor fungen como piezas de un andamiaje mayor: “el reflejo de una burocracia”, describió el psiquiatra en el corto, cuyos últimos 30 segundos adelantan la música del próximo lanzamiento de VEI.

Maldonado, fundador del colectivo EsoPega, también editó el corto; aunque algunas ideas quedaron fuera, la esencia del proyecto se mantuvo intacta.

“Yo lo que quiero mostrar es que mira, no soy ni tú ni yo. Es un sistema que nos tiene corrompidos”, explicó el creativo, quien aseguró que el formato de SADBOI LOKO también reta las normas de los vídeos musicales.

SADBOI LOKO: tres partes de un concepto audiovisual El actor Juan Botta interpreta el psiquiatra Lorenzo Piovanetti, desalentado por el sistema de salud. (Suministrada)

Sobre la propuesta, Maldonado afirmó que lo que busca es crear una discusión, tal como se formó en el adelanto del vídeo, al que asistieron alrededor de 20 personas allegadas al exponente.

En el caso de VEI, el arte y su música tuvo un impacto positivo en su salud mental, pese al estado de salud comprometido que soportó por meses.

“[Cuando] estoy como sentimental, me pongo a escribir. Es lo que quisiera llevar a la gente, un poco de todo”, puntualizó HABACHE.