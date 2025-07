Ocultaron su muerte por semanas: Muere a los 43 años actriz de k-dramas

La industria del entretenimiento en Corea del Sur se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz Lee Seo Yi. La intérprete de 43 años murió el pasado 20 de junio de 2025, pero la información se mantuvo en reserva hasta el 1 de julio, generando conmoción entre sus seguidores y colegas.

¿Quién era Lee Seo Yi?

Lee Seo Yi debutó en televisión en 2013 con la serie Hur Jun, The Original Story. Su talento la llevó a participar en populares k‑dramas. Además, desarrolló una sólida carrera en el cine con títulos como Scarlet Innocence, The Royal Tailor, Killing Romance y The King.

Además de su trayectoria artística, Lee era licenciada en estudios checo‑eslovacos por la Hankuk University y cursaba un posgrado en la Pusan National University. También dirigía una florería llamada Bouquet 242.

El anuncio tardío y el último mensaje

El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su representante, Song Seo‑bin, a través de Instagram. En la publicación, expresó que el mensaje era emitido a nombre de los padres de Lee y pidió respeto por el duelo de la familia.

Pocos días antes de su muerte, la actriz había compartido un video en el que interpretaba una canción en lenguaje de señas, lo que algunos seguidores han considerado como un mensaje simbólico de despedida. Sin embargo, la causa de su muerte no ha sido revelada hasta el momento.

Reacciones del público y medios

Las redes sociales y foros especializados como r/KDRAMA se llenaron de mensajes de despedida, donde sus fanáticos destacaron su talento, sensibilidad y legado en el mundo del entretenimiento coreano. Diversos medios internacionales han dado cobertura al caso, cuestionando también el porqué del retraso en la información.