“Lo hice de nuevo”: Mónica Pastrana olvida que está en vivo y dice par de palabras sin filtro

La actriz puertorriqueña, Mónica Pastrana, se convirtió este martes en tendencia en las redes sociales, luego de que se difundiera un video suyo en el que, sin saber que estaba en vivo en televisión nacional, lanzó varios comentarios sin filtro.

La locutora se ha desempeñado esta semana como coanimadora de “Día a Día” (Telemundo) en sustitución de Dagmar Rivera.

Precisamente, en ese espacio televisivo, la también modelo estaba junto a El JD y Gil Marie López brindando un adelanto de lo que discutirían después de la pausa.

El teme que tocarían era la edad que tienen algunas figuras de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, Pastrana no sabía que ya estaba al aire y con el micrófono encendido cuando expresó lo siguiente:

“Ella se ve increíble (Kim Kardashian con 44 años)”, dijo López.

“Ella se ve cabrona. Pero mira Madonna, 66 (años)... Madonna se ve puñetera”, añadió por su parte la comediante.

Fue su colega, la actriz y presentadora de televisión Glerysbet Pagán, quien capturó el momento y lo compartió en sus plataformas digitales.

“´Ella se ve cabrona´…….. y ´@madonna se ve puñetera´……. Meraaaaaaaaaaaa @monicapastrana7 ESTÁS EN VIVO!!!!!!!!!!!! Quiú!!!!“, escribió Pagán en su cuenta de Instagram.

En respuesta a ello, Pastrana afirmó: “OOP’S I DID IT AGAIN (¡Ups! Lo hice de nuevo)“.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría, riéndose de lo sucedido y resaltando la espontaneidad de la exreina de belleza.

“Eso pasa cuando estás en tu zona de comfort y disfrutas lo que haces. Simplemente es natural no hay nada planeado ni practicado”, “Me encantas por ser tan tú, original y sin filtro!!!” y “Ella se cree que está en tertulia en sala de su casa”, fueron algunos de los destacados.