Llega a Netflix esta esperada película basada en un aclamado libro: te hará llorar, soñar y replantearte tu vida

My Oxford Year

Las películas basadas en libros tienen una magia particular: nos permiten vivir una historia dos veces, primero en la imaginación y luego en la pantalla. Netflix lo sabe y ha encontrado en este formato un terreno fértil para contar historias conmovedoras y universales. Tras el éxito de The Life List con Sofía Carson, la plataforma prepara el estreno de otra joya literaria convertida en romance audiovisual: My Oxford Year, una historia que te hará reír, soñar, llorar y, sobre todo, cuestionarte tus propios sueños y decisiones.

Protagonizada por Sofía Carson -quien también funge como productora ejecutiva- y Corey Mylchreest (Queen Charlotte), My Oxford Year está basada en el bestseller de Julia Whelan y ya se perfila como una de las películas más esperadas del verano.

PUBLICIDAD

Una historia de amor que conquistará tu corazón

My Oxford Year Basada en el bestseller que tocó millones, así es la nueva joya romántica de Netflix (Netflix)

My Oxford Year sigue los pasos de Anna De La Vega, una joven ambiciosa que viaja desde Estados Unidos hasta la prestigiosa Universidad de Oxford para cumplir el sueño de su vida. Con un brillante futuro esperándola en Wall Street, Anna está enfocada y decidida… hasta que conoce a Jamie Davenport, un encantador profesor de poesía británico que, sin proponérselo, transformará el rumbo de su vida.

Lo que comienza como un “romance sin compromiso” pronto se convierte en algo más profundo. Anna, quien ha planeado cada aspecto de su vida, se ve obligada a enfrentar preguntas que no esperaba: ¿vale más un futuro asegurado o la posibilidad de un amor real? ¿Y qué pasa cuando todo juega en contra?

My Oxford Year Basada en el bestseller que tocó millones, así es la nueva joya romántica de Netflix (Netflix)

La película no solo explora el amor romántico, sino también el amor propio, el duelo, los sueños de juventud y lo poético de perder el control. Todo ello enmarcado por la imponente belleza de Oxford, sus bibliotecas centenarias y sus noches de estudiantes entre versos y confesiones.

En palabras de la propia actriz: “Esta es una historia sobre cómo vivir intensamente, sobre la poesía del amor y sobre la belleza de lo impredecible. Creo que todos necesitamos una película así de vez en cuando.”

Dirigida por Iain Morris (The Inbetweeners) y escrita por Allison Burnett y Melissa Osborne, la cinta mezcla el humor británico con la sensibilidad emocional de un clásico de Nicholas Sparks. Es un romance moderno con alma literaria, ideal para quienes se enamoran de los personajes, de los diálogos y del viaje emocional que los transforma.

PUBLICIDAD

My Oxford Year Basada en el bestseller que tocó millones, así es la nueva joya romántica de Netflix (Netflix)

My Oxford Year es más que una historia de amor: es una invitación a reevaluar tus prioridades, a dejarte llevar por lo inesperado y a recordar que, como escribió Tennyson, “es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado”.

Sofía Carson, la nueva musa de las películas románticas

Sofía Carson se ha consolidado como una de las grandes protagonistas de dramas románticos en Netflix. Su trabajo en Purple Hearts y The Life List ha resonado con una audiencia que busca historias auténticas y emocionales. En My Oxford Year, Carson no solo actúa, también produce, aportando su sensibilidad a cada escena y demostrando que está lista para liderar esta nueva ola de cine romántico con alma.

Si buscas una película que te deje con el corazón lleno y los ojos brillosos, marca el calendario que My Oxford Year llega a Netflix este 1 de agosto.