“Luchó y se aferró a la vida”: Lamentan muerte del actor Carlos Merced

El actor y comediante puertorriqueño, Carlos Merced, falleció este martes, en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Su muerte fue confirmada por su familia.

PUBLICIDAD

Recuerdan al actor por su alegría, lucha y legado

Varias figuras del entretenimiento puertorriqueño expresaron sus condolencias y manifestaron su tristeza por su partida.

El actor y animador, Carlos Esteban Fonseca, recordó a Carlos Merced como “el tipo más querido del mundo”.

“En casi 50 años que llevo en esta industria, nunca he conocido a alguien que me diga que no le tiene cariño a Carlos (…) Tuvimos la oportunidad de verlo y compartir, y siempre estuvo alegre. No recuerdo un momento de tristeza de Carlos en esta situación”, dijo en entrevista con Lo Sé Todo (WAPA TV).

Mientras que la actriz y comediante, Yasmín Mejías, expresó: “Carlos, era mi hermano, mi vecino. Ayer estuvimos con su familia y con él. Durante la mañana de ayer, cuando su esposa llega al hospital, descubre que lo habían intubado y él no quería. Le explican que ya sus riñones le habían fallado, que realmente no había mucho más que hacer. Ella solicita que, por favor, lo desintuben, y esta mañana partió con el Señor. Es un momento bien triste, pero a la misma vez alegre, porque Carlos deja un legado de alegría, un legado de amor por la vida. Nos toca recordarlo con la alegría que él vivió”.

Por su parte, el cantante y compositor boricua, Manolo Mongil, recordó a su “hermano y amigo” como una “persona super especial“. “Es un dolor que traspasa el alma. Se va echar de menos. Carlos era de esas personas que podías estar cayéndote en canto y él podía estar peor que tú, y siempre estaba”, comentó.

PUBLICIDAD

El actor boricua, Luisito Vigoreaux, también recordó a Carlos Merced como “un luchador, [que] lo demostró toda la vida”.

“Otro del grupo que se marcha, porque se nos han ido unos cuántos, pero va a estar en la memoria del pueblo y de nosotros mientras estemos aquí (…) [Debemos aprender de Carlos] su lucha y su fe en Dios. Él luchó y se aferró a la vida”, aseguró.

Otros mensajes de figuras del entretenimiento

Suzette Bacó: "Fuiste un gran MAESTRO para mi. Tu humor y tu fe INQUEBRANTABLE aún en tus días más duros, me hacían admirarte más. 🥰Se supone que ambos publicaríamos nuestro primer libro juntos, te fallé…😔me invitaste a presentar tu libro para recordarme que el mío tenía que venir…y vendrá. 🙌🏼Todos los días compartíamos chistes y oraciones, vivías enamorado de tus nietas, y tus audios enseñándole español a las enfermeras, eran de morir. 😂 Las clases de italiano que me diste cuando viajé a ese país hace años, se borraron, pero te aseguro que cuando vaya ahora, estarás conmigo todo el viaje. 🥹Que vacío dejas…tu sonrisa y tu risa me las quedo y tus ganas de vivir también".

Jorge Castro: "Aunque el vacío y la tristeza nos sobrecoge en estos momentos, se también que la lucha fue larga y de alguna manera , por fin puedes descansar.Nos vas a ser falta!!! QDEP".

Dagmar Rivera: “Excelente ser humano, esposo, padre y compañero. Lamento su partida. QEPD Que Dios lo reciba con ángeles”.

Jorge Luis Ramos: “Qué mucho luchó! Ejemplo de vida y superación para todos. Descanse en paz querido Carlos. Merced.🙏"

Fernan Vélez: ¡Qué mucho batallaste a pesar de tu cruel y dura enfermedad! ¡Nunca te quejaste! Siempre con humor, positivismo y mostrando tu mejor cara. Me da paz el saber que ya no estás sufriendo más y que te fuiste rodeado del más puro amor de tu esposa y resto de la familia que nunca te soltaron. Nuestro whatsapp lleno de mensajes y audios que recordaré por siempre. Gracias por tu amistad de tantos años, las entrevistas que me diste, por confiar en mí. Pero más que nada GRACIAS por tantas risas y alegría que le diste a Puerto Rico a través de tu trayectoria. Mi más sentido pésame a toda su familia. Mucha fortaleza en este difícil momento".