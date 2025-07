La terrible adicción que enfrentó Terry Crews y casi acaba con su matrimonio

Terry Crews reveló este martes que durante años sufrió una fuerte adicción a la pornografía que lo llevó a ser infiel a su esposa Rebecca en un momento crítico de su matrimonio, y que solo logró superarla tras ingresar en rehabilitación en 2009, realizar un ayuno sexual y reconstruir su relación familiar, declaró en una entrevista con Movieguide y People .

El actor de 56 años relató que la dependencia comenzó cuando tenía apenas 9 años y se prolongó hasta varios años del 2000, afectando su comportamiento:

Terry Crews. Instagram.

“Pornography numbed my pain… veía pornografía por 12 horas seguidas” en momentos de descanso, confesó.

Esta adicción derivó en una infidelidad con una trabajadora de masaje durante el rodaje de una película en 2004, que ocultó a su esposa durante una década hasta que ella descubrió la traición.

Ayuno sexual

Para enfrentar el problema, Terry ingresó en un programa de rehabilitación en 2009, seguido por un ayuno sexual de 90 días junto a Rebecca, que ayudó a reconectar emocionalmente con su esposa inyectando valores de respeto y amor sin sexo.

El proceso incluyó terapia, cambios de hábitos y la coautoría del audiolibro Stronger Together, donde ambos contaron esta experiencia.

Hoy, Terry y Rebecca están casados desde 1989, con cinco hijos y una relación más fuerte que nunca. Crews atribuye su recuperación a la transparencia, la fe cristiana y el compromiso personal: “When you realize you are good, porn cannot survive that climate”.

Actualmente, es un pastor público contra la pornografía, conferencista y vocero de salud mental.