The New York Times y expertos eligen las 100 mejores películas en lo que va del siglo 21

Un extenso sondeo organizado por The New York Times ha resultado en una lista definitiva de las 100 mejores películas del siglo 21, basada en la opinión de más de 500 directores, actores, guionistas y críticos de todo el mundo. Esta selección ofrece una visión panorámica y variada del cine global, destacando aquellas obras que han dejado una huella artística, cultural y emocional en estos 25 años.

El listado abarca producciones de todo tipo, con una fuerte presencia de cine internacional e independiente.

¿Cuál es el Top 10 de las mejores cien películas del siglo?

A diferencia de anteriores listados publicados por el Times, elaborados únicamente por críticos especializados, esta vez el medio optó por invitar a más de 500 profesionales de la industria cinematográfica. Entre los votantes se encuentran nombres destacados como Guillermo del Toro, Sofia Coppola, Pedro Almodóvar, Barry Jenkins y Julianne Moore. Cada uno de ellos compartió una lista personal con sus 10 películas favoritas del siglo y partir de esas selecciones individuales se construyó el ranking definitivo.

En un espectro variado, también hay películas animadas. Tres de Disney/Pixar entraron en el listado: “Ratatouille” (73°), “Up!” (50°) y “WALL-E” (34°). Claro que la más destacada fue la película de animación japonesa “El viaje de Chihiro” (“Spirited Away”), donde la personaje principal realiza un viaje a un mundo alternativo, que entró al Top 10.

El primer puesto fue para “Parásitos”, el filme dirigido por Bong Joon-ho que generó un impacto global sin precedentes. La obra coreana fue elogiada por el propio New York Times, que destacó la habilidad de su director para moverse entre géneros: desde la comedia y la sátira social hasta un desenlace de violencia dramática. Según el medio, Bong es “un maestro del género no atado a convenciones” , y su película representa una síntesis de elementos que han resonado profundamente en audiencias de todo el mundo. En 2019 “Parasite” se convirtió en el primer filme no de habla inglesa en ganar el Premio Óscar a la mejor película.

Este es el Top 10 de acuerdo al NY Times (entre paréntesis se menciona al director):

“Parasite” (Bong Joon Ho). “Mulholland Drive” (David Lynch). “There Will Be Blood” (Paul Thomas Anderson) “In the Mood For Love” (Wong Kar Wai) “Moonlight” (Barry Jenkins) “No Country For Old Men” (Joel & Ethan Coen) “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Michel Gondry) “Get Out” (Jordan Peele) “Spirited Away” (Hayao Miyazaki) “The Social Network” (David Fincher)

Críticas a la selección de The New York Times

Aunque la lista ha sido celebrada por su diversidad y alcance global, no estuvo exenta de críticas.

En Esquire cuestionaron que solamente una película de Steven Spielberg fue incluida (“Minority Report”), y que quedaron fuera destacados filmes del director como “Lincoln” y “Munich”.

También varios cuestionaron que entre las animadas de de Disney “Toy Story 3″ no entró en la lista de las 100 mejores películas del siglo elaborada por The New York Times.