“¿Nena o nene?”: Hija de Natti Natasha y Raphy Pina emocionada al ver ultrasonido del nuevo bebé

La cantante dominicana Natti Natasha y su esposo, el manejador de artistas puertorriqueño, Rafael “Raphy” Pina Nieves, llevaron por primera vez a su hija, Vida Isabelle, a una cita para un ultrasonido de su segundo hijo.

En el video, publicado en redes sociales, se observa emocionada a Vida Isabelle al ver por primera vez al bebé y escuchar los latidos del corazón.

“¿Qué tu quieres Vida? ¿Nena o nene?“, preguntó ”Raphy” Pina.

Inmediatamente Vida Isabelle le respondió: “¡Nena!“.

En la publicación el productor boricua indicó que, “aunque @queenvidaisabelle todavía es muy pequeña para entenderlo todo, se quedó sorprendida y feliz".

Fue el 11 de junio que la pareja confirmó que está esperando un segundo hijo.

A través de un video publicado en YouTube, la cantante anunció que nuevamente está embarazada, por lo que su gira programada para este año 2025 tendrá que ser pospuesta para el 2026.

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar. Así que confirmado, tour 2026, pero con familia agrandada”, expresó la cantante en el video, donde también aparece su esposo y manejador, Raphy Pina.

Desde hace varias semanas, usuarios en las redes sociales habían cuestionado a la cantante dominicana si estaba esperando un segundo bebé. Sin embargo, la pareja había mantenido la noticia en secreto, a pesar de los rumores que estaban aumentando en los medios de comunicación.

A través del programa Lo Sé Todo (WAPA TV), el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” había adelantado que, según sus fuentes, la cantante se encontraba esperando una segunda cría con su pareja, Raphy Pina.

¿Cuántos años tiene la hija de Natti Natasha?

Precisamente este año, la primera hija de la pareja, a quien nombraron Vida Isabelle, cumplió cuatro años de edad.

“Cuando todo parecía imposible, Él dijo: “sí se puede”… y así llegó Vida a nuestras vidas, dándole un nuevo significado a todo. 💫 Ser tu mamá es el regalo más poderoso, más real, más puro que he vivido. Cada risa tuya, cada ocurrencia, cada abrazo me recuerda que los milagros existen, y que el amor verdadero empieza en casa. Gracias papá Dios por confiar en mí, por darme esta misión tan hermosa”, escribió Natti Natasha en mayo pasado para celebrar el cumpleaños de su hija.

El productor Raphy Pina tiene otros tres hijos, fruto de su relación anterior: Mía, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui).