Altafulla le escribe canción a Karina García recordando polémico momento en LCDLF Colombia

El máximo ganador de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ del Canal RCN, Andrés Altafulla, sigue dando de qué hablar en su país y Latinoamérica.

Ahora, el joven le compuso una canción a su novia, Karina García, a quien conoció dentro del reality show, recordando un polémico momento que protagonizaron ambos.

Durante el programa, otros dos participante, Emiro y Melissa Gate, pidieron espiar la casa cuando ya era de noche y las luces de la habitación estaban apagadas, y se encontraron con que Altafulla y Karina estaban teniendo relaciones sexuales.

Ahora, Altafulla le escribió una canción a Karina, que menciona aquel episodio, en el que ambos fueron puestos en el paredón por algunos de sus compañeros.

“No soy Diomedes pero me haces mis días. Sabes que yo estoy claro, la gente se reía y aquí estamos parchados. Por mí que hablen lo que quieran, esos son puros babados. No me importa mientras estemos así de enamorados”, dice la letra al inicio de la canción.

Continúa: “Ni tú te la crees y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una paisa como tú siembre va a haber un coleto como yo, no nos importa si nos ven haciendo el amor y tú toda fresa y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una baby como tú siempre va haber un coleto como yo”.

“Lo que estamos viviendo es la monda, lo que hablen por ahí, pensaban que esto era pura pantalla, pero estoy a fuego parado en la raya”, expresa otra parte de la letra.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunas de los comentarios dicen: “Dios ojalá que con este tema la rompa mucho másssss. Éxitos al 1000% para Altafulla“, ”Está enamorado por eso se inspira“, ”Muy lindo, está enamorado, Dios bendiga esta relación, excelente canción" y “La respuesta de él cuando ella le pregunta qué piensa lo que dice la gente metida de su relación así o más claro“.

El romance de la pareja no fue muy apoyado por algunos de sus compañeros, quienes aseguraban que después de salir de la casa terminaría.

La relación entre Altafulla y Karina parece que es más sólida de lo que se pensaba. Ambos han compartido a través de live en TikTok momentos en pareja y en familia, tanto en Barranquilla como en Medellín.