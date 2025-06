“Fotos, videos, de todo”: Adamari López revela contrató detective para confirmar infidelidad

La presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, reveló en su podcast que en una ocasión contrató los servicios de un investigador privado para confirmar si su pareja le era infiel.

En el último episodio de su podcast ‘Ada y Chiqui de Show’, la boricua confesó que decidió contratar a un investigador cuando notó comportamientos sospechosos en su pareja.

“Si alguien me da motivos soy celosa y para tomar una decisión certera, correcta y bien pensada hay que averiguar todas las fuentes porque uno tiene que tener y reunir además todas las pruebas porque si no siempre uno es la loca. Para eso uno necesita las pruebas necesarias. Una vez reunidas todas esas pruebas para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma salgo de la relación”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si el investigador encontró algo, Adamari López fue contundente: “Fotos, videos, de todo”.

Continuó: “¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una intuición. Los hombres juran que saben hacer las cosas, no saben hacer un carajo y eso de tener una relación extra se les ve. Tú sabes cómo esa persona se comporta, sabes cómo te mira, cómo te hace el amor, cómo huele, qué hace y cuando tú conoces un tiempo a esa persona y la persona empieza a actuar de una manera diferente tú te vas dando cuenta que algo pasa, prestas más atención, buscas, encuentras y confirmas”.

Aunque no reveló a cuál de sus exparejas se refería, Adamari López ha tenido varias relaciones públicas.

La boricua estuvo casada con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. La pareja se casó en 2006, un año después de que la boricua fuera diagnosticada con cáncer. Se separaron en noviembre de 2009 y divorciaron en 2010.

Posteriormente, mantuvo una relación con el bailarín español Toni Costa, a quien conoció en Mira Quién Baila en 2011. Tuvieron una hija, Alaïa, en 2015. Estuvieron juntos alrededor de una década, hasta su separación en mayo de 2021.