Karla Sofía Gascón se posicionó como una de las promesas de Hollywood tras su participación en ‘Emilia Pérez’, no obstante, algunas polémicas opacaron su carrera, es por ello que a varios meses de la celebración de los premios Oscar, la actriz rompió el silencio, ya que no recibió una invitación de parte de La Academia de Hollywood.

Karla Sofía Gascón envía mensaje tras ser excluida por La Academia de Hollywood

Pese a que la mayoría de los nominados son considerados para formar parte, no es una garantía de recibir una invitación exclusiva de parte de La Academia, por lo cual al no recibirla, Karla Sofía Gascón se mostró tranquila en seguir trabajando en sus futuros proyectos, señalando que no tiene nada que ver con la imagen negativa que crearon de ella.

“Yo solo puedo seguir trabajando poniendo toda mi alma en los personajes que interpreto y demostrando, en mi vida personal, que no tengo nada que ver con la imagen negativa que algunos han intentado crear de mí”, comentó la actriz a la agencia EFE.

En este sentido, ante la polémica que atravesó durante su contienda por el premio Oscar, la actriz española negó su involucramiento en algún tipo de discurso negativo.

“Jamás habrán escuchado de mi boca algo contra cualquier persona por su color de piel o apoyar ningún movimiento que intente socavar los derechos de cualquier ser humano o minoría”, añadió.

¿Cuánto ganó Karla Sofía Gascón por actuar en ‘Emilia Pérez’?

Como parte de las dudas que siguen surgiendo, el medio estadounidense Variety dio a conocer la suma que recibió Karla Sofía Gascón por su papel en ‘Emilia Pérez’, señalando que habría sido de 100 mil euros, es decir, aproximadamente 2 millones 122 mil pesos.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Karla Sofía Gascón, derecha, y Zoe Saldaña en una escena de "Emilia Pérez". (Shanna Besson/Netflix vía AP) AP (Shanna Besson/AP)

Luego de que se dio a conocer la cifra que presuntamente habría recibido la actriz, algunos usuarios comenzaron a cuestionarse la diferencia entre el sueldo del resto del elenco, señalando que su salario estuvo por debajo del resto sin importar que era la protagonista de la cinta nominada a los Premios Oscar.