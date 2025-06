El día que “El Gangster” entrevistó a Frankie Ruiz en “No te duermas”

Frankie Ruiz en No Te Duermas

Uno de los artistas más queridos de Puerto Rico y toda Latinoamérica es sin duda alguna, el salsero Frankie Ruiz, cuyos temas todavía suenas en cada esquina del planeta Tierra y es escuchado por todas las generaciones.

Sobre el cantante hay varias entrevistas que se han rescatado y publicado en las plataformas digitales para el disfrute de los fanáticos que lo quieran recordar o las nuevas generaciones que quieran descubrir un poco más del “tártaro de la salsa”.

Una de las entrevistas más especiales fue la que le realizó Antonio Sánchez “El Gangster” en el icónico programa “No te duermas” en el año 1996. Esta entrevista fue publicada hace un mes por el productor del desaparecido programa, Kacho Santiago, en su canal de YouTube.

Recientemente se ha ido viral una de las frases que Ruiz menciona en la entrevista, luego de que “El Gangster” hiciera referencia a “El Chupacabras” y si el tenía miedo a la criminalidad en la isla.

“No, yo soy una persona que sinceramente todo el mundo me quiere, a mi nadie me toca, porque el que me toca le voy a echar al Chupacabras”, expresó.

En ese momento, Ruiz indicó que hacía tres años que no visitaba la isla, ya que se encontraba trabajando en una producción musical “Tranquilo” y compromisos en otros países.

“Estoy bien tranquilo, ya no le estoy metiendo puños a nadie. Ya yo me quité de eso”, expresó con humor el salsero.

Posteriormente, Ruiz fue invitado por el anfitrión del programa para que se quedara en la famosa “playa” que se instalaba en los estudios de No te Duermas en la época de verano.

Ruiz fue escoltado por Noris Díaz “Taína”, quien en ese momento era una de las modelos principales del programa que culminó en el 2008.

¿Quién era Frankie Ruiz?

Su nombre era José Antonio Torresola Ruiz, nació en el 1958 en Nueva Jersey, pero su crianza fue en el municipio de Mayagüez en Puerto Rico. Comenzó a cantar salsa desde niño y posteriormente se convirtió en uno de los principales exponentes del género.

Durante su juventud y tras alcanzar la fama, Ruiz, sufrió una grave adicción al alcohol y las drogas. Este estuvo en prisión por posesión de drogas por 14 meses, desde junio del 1988. En 1992 sale uno de sus discos más recordados “Mi Libertad” y en 1993 “Soy Tuyo”.

Este apareció por última vez en 1998, en una presentación en el Madison Square Garden en Nueva York. Posteriormente, murió ese mismo año en el mes de agosto.

(Fuente: Salsa Clásica)