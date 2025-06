VIDEO: Yailin La Más Viral está en busca de marido y estos son los requisitos

La rapera dominicana, Yailin La Más Viral, causó revuelo en las redes sociales tras compartir abiertamente los requisitos que debe tener un hombre para conquistar su corazón.

En un video que circula en las redes sociales, la joven de 22 años brindó los siguientes detalles sobre cómo le gustaría que fuera su “futuro marido”.

“Mi futuro marido tiene que ser moreno, o sea, un hombre así, moreno, feo. Lo que pasa es que la vida me ha traído bonitos, pero a mí no me gustan así. A mí me gustan feos, prietos y fuertes. Esos morenos, así es que me gusta. Un moreno que parezca un mono. La bella y la bestia”, expresó la exponente urbana.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, varios comentando con humor como con críticas su descripción del “hombre ideal”.

“´La vida me ha traido bonitos´. Lo que la vida le ha traido: Anuel y Tekashi", “Si muchacha porque Tekashi es BELLÍSIMO Y ANUEL NI SE DIGA” y “Yo buscando los bonitos que le han tocado”, fueron algunos de los destacados.

La intérprete de “Bing Bong” y “Silla” ha tenido varias relaciones que han acaparado el ojo público.

En sus inicios, se dio a conocer por sostener una relación con DJ Sammy, un productor musical dominicano. Posteriormente, se casó y tuvo una hija con el trapero boricua, Anuel AA. Tras su divorcio del puertorriqueño, se hizo novia del artista estadounidense, Tekashi 6ix9ine, con quien acaparó los titulares por incidentes relacionados con violencia doméstica.

Actualmente, se le vincula con el también productor musical dominicano, DJ Adoni, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Georgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de pila de Yailin La Más Viral, es madre de una niña llamada Cattleya, a quien describe como “la niña que siempre soñó traer al mundo“.