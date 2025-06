¿Otra indirecta de Zuleyka Rivera al programa “Miss Universe Latina: El Reality”?

La actriz, presentadora y Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, compartió un mensaje a través de sus redes sociales que podría interpretarse como una indirecta para el programa “Miss Universe Latina: El Reality” (MULER) (Telemundo).

“Buenas noches departamento de quejas ¿qué le gustaría reportar? 🤭“, compartió la boricua en Instagram.

La publicación de la exreina de belleza surge luego de que la nueva capitana del equipo Rubí, Andrea Meza, protagonizara un encontronazo con el diseñador de moda David Salomón; el mismo juez con quien Zuleyka Rivera tuvo un desacuerdo antes de su salida del programa.

Durante la gala de nominación, Andrea Meza cuestionó la decisión de David Salomón de nominar a la modelo boricua Génesis Dávila.

“Quiero que me den sus razones con hechos de por qué están nominando a Génesis. Porque que ustedes, me imagino, hacen sus apuntes, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de lo que dijeron las chicas si no apuntaste nada? En base a mi experiencia y mis apuntes, ella lo hizo muy bien. Te estoy preguntando y no me sabes responder”, cuestionó Andrea Meza.

A lo que David Salomón respondió: “Tienen que respetar nuestra posición de jueces. Estamos eligiendo a los mínimos errores”.

Fuerte discusión entre Alicia Machado y Andrea Meza

Las capitanas del reality show también tuvieron un fuerte encontronazo la noche del miércoles, luego que Alicia Machado opinara sobre un conflicto entre dos candidatas del equipo de la mexicana.

Andrea Meza opinó que ya la tenía cansada el dicho conflicto, protagonizado por Génesis Dávila y la colombiana Nathalia Tasama.

Por su parte, la opinión de Alicia encendió y molestó a Andrea, quien fue la tercera mexicana en ganar Miss Universo.

Esta le sacó en cara a Miss Universo 1996 de ganar la competencia de convivencia y estrategias ‘La Casa de los Famosos’ (primera temporada en el 2021) por formar “líos”.

Alicia Machado pierde otra candidata de su equipo Esmeralda

El equipo Esmeralda perdió otra integrante durante la noche del lunes.

Se trata de la colombiana Daniela Londoño, quien se convirtió en la cuarta eliminada de la competencia que busca a la primera Miss USA Latina.

Por su parte, la hondureña Britthany Marroquín (equipo Esmeralda) y la salvadoreña Andrea Aguilera (equipo Rubí) fueron salvadas por los votos de sus seguidores y televidentes del programa.

Mientras, la dominicana Gemmy Quelliz (equipo Rubí) fue rescatada por los jueces luego de quedar nominada durante la gala del pasado domingo.

¿Cuántas candidatas quedan en “Miss Universe Latina: El Reality” tras cuatro eliminaciones?

En MULER quedan 20 candidatas luego de las eliminaciones de Giselle Burgos, Lidia Venegas, Erelly Martínez y Daniela Londoño; 11 del equipo Rubí de Andrea Meza y 9 del equipo Esmeralda de Alicia Machado.

La ganadora del programa será la primera Miss USA Latina en el certamen de Miss Universo.