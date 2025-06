Milly Méndez liderará nuevo espacio en las mañanas de Telemundo

La periodista Milly Méndez tendrá a su cargo un nuevo espacio que se transmitirá en el horario de las mañanas a través del canal local de televisión, Telemundo Puerto Rico.

Se trata de “Pegaos en la mañana” de la emisora radial Radio Isla 1320, que desde el lunes, 14 de julio será transmitido simultáneamente a través de Telemundo Puerto Rico en el horario de 6:00am a 8:00am.

La periodista lidera el espacio radial desde el pasado 17 de marzo, tras la salida de su esposo Julio Rivera Saniel, quien este año asumió un nuevo reto al ser el hombre ancla de Telenoticias 4:00pm.

El anuncio fue realizado esta mañana en conferencia de prensa desde las instalaciones del canal en Hato Rey. El espacio estará sustituyendo al programa Nación Z, espacio que igualmente se transmitía a través de Telemundo y la emisora Z 93 del conglomerado Spanish Broadcastings System (SBS).

Milly Méndez también forma parte del programa Día a Día de Telemundo.

Más temprano, el licenciado Eddie López indicó que el programa Nación Z del cual es parte desde el pasado 2 de enero tras la salida del también analista político Leo Díaz, no se estará transmitiendo simultáneamente a través de Telemundo y la emisora radial Z 93 (93.7FM). El programa continuará saliendo al aire a través de la emisora especializada en salsa y por medio de las redes sociales de la estación que forma parte del conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS).

“Mañana será nuestro último programa a través de Telemundo, permaneceremos en las redes sociales a través de Facebook Live, permaneceremos en Z93, pero me despido de ustedes no sin antes agradecer a todas las personas que fueron viables para esta oportunidad”, expresó López.

Del mismo modo, el analista político agradeció a las personas que han sintonizado el programa a través de Telemundo y adelantó que ahora vendrán “otros compañeros” a ocupar el espacio.

“Será un hasta luego, no terminamos el programa. Sencillamente no vamos a estar a través de Telemundo, vendrán otros compañeros a llevar a cabo esa responsabilidad. Mañana será nuestro último programa. Agradecidos a ustedes por la sintonía, por el espacio, luego de la salida de Leo y acogerme en sus hogares, todas las mañanas, para llevarles el análisis desde una trinchera que no es partidista, no es fanática y vemos las cosas desde distintos puntos de vista”, dijo.