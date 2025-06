¿Cuándo es la final de Miss Supranational 2025? Conoce a las favoritas para ganar el concurso polaco

A pocas horas de la final de la edición número 16 del certamen Miss Supranational 2025, que se celebra anualmente en Polonia y se realizará este viernes, presentamos a las candidatas favoritas para ganar la corona que ostenta la indonesia Harashta Haifa Zahra; Miss Supranational 2024.

Entre ellas se encuentran las beldades de: Brasil, Curazao, Zambia, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos, Islandia, Alemania, Cambodia y Filipinas.

La primera ganadora de Puerto Rico en este concurso, y única hasta el momento, es Valeria Vázquez Latorre, quien obtuvo la corona para la isla en Miss Supranational 2018.

Los países que han ganado este certamen de belleza, considerado uno de los mas importantes son: Ucrania, Panamá, Polonia, Bielorrusia, Filipinas, India (2), Paraguay, Corea del Sur, Puerto Rico, Tailandia, Namibia, Sudáfrica, Ecuador e Indonesia.

Conoce a las favoritas para ganar el certamen Miss Supranational 2025

Las tres candidatas latinas fuertes en Miss Supranational 2025

¿Cuándo se celebrará la final de Miss Supranational 2025 en Polonia?

La final del concurso se celebrará este viernes, 27 de junio de 2025, en la ciudad de Nowy Sącz, Polonia.

El evento será transmitido en el canal del certamen en YouTube a las 2:00 de la tarde (hora de Puerto Rico).

Durante las pasados dos ediciones de Miss Supranational, las delegadas boricuas se posicionaron en el Top 12: Camille Fabery (2023) y Fiorella Medina (2024).

Las 66 candidatas de la edición número 16 del certamen Miss Supranational 2025 se midieron el pasado martes, 24 de junio de 2025, en la competencia preliminar, entre ellas la puertorriqueña Valerie Klepadlo Ramírez, de 22 años y oriunda del pueblo de Dorado.

Estas mostraron sus pasarelas y figuras en los desfiles de traje de baño y vestidos de gala ante el panel de jueces, donde se encontraban los actuales Miss y Mister Supranational y la boricua Valeria Vázquez Latorre, quien fue Miss Supranational en el 2018.

La candidata de Puerto Rico lució un hermoso traje color rojo con tirantes sobre los hombros, confeccionado por el diseñador local José Karlo.

Kledpadlo, Miss Supranational Puerto Rico 2025, cursa actualmente un bachillerato en Moda y Mercadeo.

“Una de mis pasiones más grandes son la moda y el mercadeo, porque no solo me permiten expresarme, sino también contar historias. Definitivamente, ambas disciplinas me han convertido en la mujer segura de sí misma que soy hoy día”, dijo la joven en declaraciones escritas antes de partir al certamen internacional.

