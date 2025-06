“Burbu” presume su bronceado y recibe cientos de halagos por su escultural figura

La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu” es una de las figuras que más cuida su cuerpo y mantiene su escultural figura. Así lo demostró a través de su publicación más reciente en la red social Instagram.

Lee también: "Ponte a correr barrakita": Burbu se la deja caer a mujer que criticó su físico

Burbu compartió una fotografía donde aparece mostrando un traje de baño y mostrando el bronceado que logró durante el fin de semana de playa.

“El bronceado me dura un día y me cuesta 4 visitas a la playa🙈😂 #PresumiendoElBronceado#LaJinchaPapuja🤭”

De inmediato, la fotografía publicada en la red social Instagram, recibió miles de comentarios por parte de la fanaticada de la animadora de “El Despelote” (La Nueva 94 FM).

A principios de este mes, la animadora publicó otra fotografía, sin embargo, recibió un comentario de odio, pero que fue bien respondido por Burgos. Con la sinceridad que la caracteriza, la animadora respondió a un comentarios que le dejó una seguidora sobre su físico en un video publicado en Instagram donde muestra la escultural figura que aún conserva, con mucho ejercicio y sacrificio.

“Claro, con cirugías cualquiera”, fue el comentario que le dejó una usuaria. Ante esto la presentadora le respondió: “Ponte a correr barrakita”.

Sin embargo, a pesar de este comentario son cientos los elogios que recibió la animadora de El Despelote de La Nueva 94 FM. En el video, se puede ver a Burbu, disfrutando de un día junto a su familia en la playa.

A diario, la animadora comparte varios videos y en estos se le ve ejercitándose en el gimnasio e incluso corriendo largos trayectos.

El pasado mes de abril, Burgos, habló sobre su proceso de recuperación tras someterse a dos procesos quirúrgicos.

La animadora fue operada debido a un abultamiento que se le encontró en el abdomen. Además, explicó que se le realizó un segundo procedimiento para bajar sus senos.

“Todo procedimiento tiene un proceso. Muchos me han preguntado cómo me va, cómo me siento después de mi cirugía... Esas primeras semanas no se las pude enseñar. Obviamente estaba indispuesta, no me sentía bien. Esa parte ya pasó. Esa primera semana yo estaba como un sapo concho”, comentó.

En el video, se ve a “La Burbu” utilizando un corsé, que —según explicó— le ayudaría a moldear su cuerpo: “Ya estoy en la segunda parte. Estoy en este proceso, de este corsé, y esto está cañón porque esto es bien apretado. Es como un yeso, prácticamente tienes que tener esto todo el día”.

“Lo estoy haciendo bien. Gracias por preguntarme del proceso. Pronto les enseñaré cuando esto esté más desinflamado y mejorcito”, añadió.

El pasado mes de marzo, “La Burbu” regresó a sus labores en el programa radial “El Despelote” luego de pasar por los procedimientos quirúrgicos.

Según expresó en el programa radial de La Nueva 94, la animadora se tuvo que realizar dos procedimientos. El primero, debido a un abultamiento que se le encontró en el abdomen luego de que se realizara una cirugía para arreglar la pared abdominal, hace casi siete años tras el nacimiento de su segundo hijo.