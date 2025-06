¿Se separan? Hailey Bieber y Justin estarían al borde en su matrimonio y esto los delataría

Hailey Bieber ha encendido las alarmas una vez más. En medio de crecientes especulaciones sobre su matrimonio, la modelo fue captada recientemente en dos salidas diferentes por las calles de Nueva York, y lo que más llamó la atención no fue su look, sino la ausencia total de su anillo de bodas. Una pieza de diamantes valorada en más de medio millón de dólares que, hasta hace poco, era parte constante de su imagen.

El jueves pasado, Hailey fue vista desayunando en el exclusivo restaurante The Commerce Inn, en West Village, sin rastro del anillo.

Horas más tarde, fue fotografiada nuevamente al salir con sus amigas, las modelos Camila Morrone y Suki Waterhouse, en el restaurante Chez Fifi. De nuevo, la sortija brillaba por su ausencia.

¿Señales de ruptura?

Justin y Hailey Bieber Imagen de Getty Images

Aunque para muchos podría tratarse de un detalle sin importancia, expertos en lenguaje corporal consultados por Page Six opinan lo contrario. Según sus observaciones, Hailey no solo no llevaba el anillo, sino que enfatizaba sutilmente su mano izquierda, mostrando la ausencia de la joya como una forma simbólica de expresar enojo o frustración. Este gesto, combinado con los recientes episodios de comportamiento errático de Justin Bieber, ha reforzado los rumores de que la pareja estaría atravesando una etapa difícil.

Y es que la situación con Justin no ha pasado desapercibida. Durante los últimos meses, el cantante ha estado publicando mensajes crípticos y autocríticos en sus redes sociales.

Justin Bieber Justin Bieber se convirtió en padre el año pasado y está comprometido con su nuevo rol. Compartió una tierna imagen. (Instagram @justinbieber / Getty Images)

En una historia reciente de Instagram compartió un video con el mensaje: “Si me das silencio, al menos dime por qué”, una frase que muchos interpretaron como un reclamo hacia su esposa.

Justin admite estar “roto” y lucha contra su ira

El cantante de 31 años también ha tenido altercados con paparazzis y no ha dudado en ventilar sus emociones públicamente. En una reciente publicación, confesó abiertamente sus “problemas de ira” y dijo sentirse “roto”:

“La gente sigue diciéndome que me cure. ¿No creen que si pudiera arreglarme ya lo habría hecho?”

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a Entertainment Tonight que el matrimonio, que ha durado seis años, está “luchando por mantenerse a flote”. Según un informante, “Justin se irrita fácilmente y siente que Hailey está más preocupada por cómo luce su relación en redes que por lo que realmente pasa entre ellos”.

Por otro lado, el desánimo y la falta de motivación del cantante también estarían afectando a Hailey. De acuerdo con The Sun, la modelo estaría “más allá de furiosa” por el hecho de que su esposo siga ventilando sus momentos de vulnerabilidad en redes sociales.

“Ella siente que lo ha apoyado incondicionalmente, pero él la excluye. Está devastada, siente que ya no forma parte de sus decisiones”, asegura la fuente.

Una pareja en la cuerda floja

Hailey Bieber con Justin y Jack Blues (@haileybieber)

Aunque Hailey ha sido vista usando nuevamente su anillo en días posteriores, el gesto inicial ya había generado un fuerte eco mediático. Los fans de ambos siguen pendientes de cada movimiento, cada post y cada gesto no verbal en busca de señales. La pareja, que dio la bienvenida a su hijo Jack hace menos de un año, parece mantener una imagen pública de unidad, pero las señales detrás de cámaras indican una realidad más compleja.

Ambos han enfrentado etapas difíciles por separado, pero esta vez parece que el reto está en encontrar el equilibrio juntos. ¿Lograrán superar la tormenta o estamos ante el principio del fin de una de las parejas más seguidas del mundo pop?