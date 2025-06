Actriz de ‘Como dice el dicho’ le ganó la batalla al cáncer y se deja ver sin peluca

La revista TVNotas sorprendió este martes al revelar en su edición impresa que la actriz Anahí Allué, quien ha participado en proyectos como ‘El juego de las llaves’ y ‘Como dice el dicho’, fue diagnosticada con cáncer.

La también reconocida actriz de teatro dio una entrevista a la revista TVNotas en la que confesó que fue diagnosticada con cáncer de mama en diciembre del año pasado.

Y compartió que desde entonces se encuentra en tratamiento y tras terminar las quimioterapias, explica la petición que le hizo a los médicos.

Actriz de ‘Como dice el dicho’ le ganó la batalla al cáncer

Anahí apareció rapada públicamente hace unas semanas en una función de la obra de teatro ‘Cabaret’ en la que explicó que no se sentía cómoda utilizando pelucas.

“Estaba harta de fingir detrás de una peluca, porque no era yo. En el teatro me podía poner mil pelucas, pero en la vida real ya estaba molesta“, declaró.

Además reveló que le pidió al médico que equilibrara las quimioterapias, porque si la ‘tiraba’ en una cama la ‘mataría’.

“A mi médico le dije: ‘Soy actriz, no me tires en una cama. Vamos a equilibrar el tratamiento, para que pueda dar todas las funciones, porque me matas si no estoy en el escenario’, declaró al tiempo que le agradeció a su doctor.

Anahí Allué reveló que hace unas semanas fue su última quimioterapia

La actriz quien se encuentra alternando sus tratamientos con suplementos alimenticios y terapias, contó orgullosa que el pasado 2 de junio fue su última quimioterapia.

"El 2 de junio toqué la campana de que terminaba la última quimioterapia", señaló y dijo que cuando termine su proceso nacerá algo hermoso, profundo y necesario.