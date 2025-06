Selena Gomez reaparece con look renovado y no pasa desapercibida su inesperada inspiración

Selena Gomez nunca ha temido experimentar con su imagen, y ahora que atraviesa una etapa de renovación total —con nuevos proyectos exitosos y una felicidad plena junto a su prometido Benny Blanco— ha vuelto a sorprender con un cambio de look que está dando mucho de qué hablar.

La actriz y cantante mostró en Instagram un radical corte estilo “wolf cut” con flequillo despuntado, pero pronto reveló que se trataba de una peluca.

PUBLICIDAD

Selena Gomez Selena Gomez estrenó look (Instagram)

“Lo haría, pero me arrepentiría y luego lo volvería a cambiar, así que simplemente no”, escribió con humor, anticipando que no está lista para despedirse de su cabello real.

Este cambio temporal, acompañado de un maquillaje audaz con blush rosado y delineado cat eye, fue celebrado por sus fans, quienes rápidamente notaron algo peculiar: su nuevo estilo recuerda mucho al icónico peinado que luce Regina Blandón como Yuri en la exitosa Mentiras, La Serie, disponible en Prime Video.

Regina Blandón Regina Blandón sorprendió con su look y actuación en Mentiras la Serie (Instagram)

La comparación explotó en redes sociales, donde usuarios comentaron con asombro y simpatía la posible inspiración de Selena en esta producción mexicana que rinde homenaje a la extravagancia ochentera y la música pop de esa época.

Cabe destacar que en los últimos días, Mentiras, La Serie se ha convertido en una de las series más vistas en streaming por su mezcla de drama, la comedia y la música...y por supuesto por el talento y looks de sus protagonistas.

La miniserie mezcla un caleidoscopio visual y sonoro lleno de referencias ochenteras con una narrativa fresca que explora el autoengaño, el amor romántico y el hartazgo femenino ante la perfección. La trama gira en torno a cuatro mujeres —Daniela, Dulce, Yuri (Regina Blandón) y Lupita— que se reúnen en una mansión tras la misteriosa muerte de Emmanuel, un hombre que las marcó a todas.

PUBLICIDAD

Regina Blandón Regina Blandón sorprendió con su look y actuación en Mentiras la Serie (Instagram)

La similitud entre el estilo de Regina Blandón en Mentiras y el look “bangs” de Selena Gomez no pasó desapercibida, y más de un fan celebró esta conexión cultural que une a dos generaciones y géneros a través de un simple corte de cabello.

El nuevo estilo de Selena y su momento más feliz

El cambio de imagen de Selena no solo es un guiño a la moda ochentera sino también una declaración de su actual etapa vital. La estrella de Only Murders in the Building vive uno de sus mejores momentos: comprometida con Benny Blanco, con quien comparte proyectos artísticos y una relación sólida, y con una agenda llena de producciones y música que la mantienen en la cima.

Este look renovado, fresco y con personalidad, podría convertirse en tendencia para el verano 2025, especialmente porque Selena es conocida por marcar pauta y reinventarse sin miedo. Aunque el corte es una peluca, muchos fans ya se imaginan cómo le quedaría si decidiera hacerlo realidad.

Mientras Selena disfruta de esta nueva etapa personal y profesional, Mentiras, La Serie continúa ganando seguidores y viralizando su estética única, con Regina Blandón brillando con un estilo que, aparentemente, ahora también inspira a una de las estrellas pop más grandes del mundo.