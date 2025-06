Se tatuará su firma: Julián Gil cumple su sueño de conocer a Lionel Messi

Durante la cobertura especial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el programa “La Jugada del Verano TUDN” de TelevisaUnivision, el conductor y actor argentino-boricua Julián Gil , cumplió uno de los momentos más significativos de su vida personal y profesional luego de conocer en persona al argentino Lionel Messi.

La emotiva escena ocurrió en el Hard Rock Stadium de Miami, previo al partido entre el Inter de Miami y el Palmeiras de Brasil, donde Messi accedió amablemente a firmarle el brazo a Julián, quien vestía una camiseta personalizada con su nombre. Como muestra eterna de admiración, Julián ha decidido tatuarse la firma del argentino.

Julián Gil cumple su sueño de conocer a Lionel Messi

“Este no fue solo un autógrafo, fue un símbolo de lo que representa Messi en mi vida. Para los que amamos el fútbol y crecimos viendo su magia, es como tatuarse un pedazo de historia”, compartió Gil.

La pasión de Julián por el fútbol es bien conocida por sus amigos y seguidores. Siempre ha compartido públicamente su amor por el deporte y su admiración por Messi, a quien ha seguido en cada etapa de su carrera.

Julián Gil y Messi. Julián Gil y Messi. (Suministrada.)

Julián continuará en Miami como parte de la cobertura de “La Jugada del Verano TUDN”, programa especial que sigue de cerca todos los detalles del Mundial de Clubes, con transmisiones exclusivas, entrevistas y cobertura detrás de cámaras para los fanáticos del fútbol de todo el continente.

Julián Gil cuenta que sufrió violaciones por varias mujeres

Julián Gil hizo una fuerte revelación en un reciente episodio del reality show “Secretos de parejas” (Canela TV).

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones [sexuales]. Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado”, sostuvo el actor en una conversación con “Poncho” de Nigris, Bernardo Flores y Fernando Schoenwald.

El modelo, de 55 años, añadió que: “Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”.

Gil se encuentra casado con Valeria Marín, quien también aparece en el dicho programa de telerrealidad.