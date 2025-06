“Falta de respeto”: Scarlett Johansson besa a actor frente a su esposo y así reaccionó él

Las redes sociales han estallado con la última aparición de Scarlett Johansson y Jonathan Bailey durante la premiere neoyorquina de ‘Jurassic World Rebirth’, que tuvo lugar en el Lincoln Center el pasado 23 de junio.

El evento contó con la presencia de nombres destacados como Mahershala Ali, Rupert Friend (junto a Aimee Mullins), Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise y Ed Skrein, quienes asistieron para celebrar el estreno de una nueva entrega de la saga jurásica que se ha convertido en todo un éxito de taquilla y que verá la luz el miércoles 2 de julio.

No fueron elegantes o exóticos looks los que se llevaron la atención, sino un amoroso gesto entre ambos, lo que terminó provocando un caos en redes sociales, esto, luego de que la icónica actriz, le plantara un beso en los labios a Jonathan Bailey, ¡frente a su esposo!

Pero lo más llamativo de todo, es que, no fue la primera vez que ambos actores protagonizan una escena de este tipo, pues recrearon el momento que vivieron durante la premiere que tuvo lugar en Londres hace unos días.

Scarlett Johansson y su eposo Colin Jost. Getty Images (Getty Images)

Scarlett Johansson se besa con Jonathan Bailey y así reaccionó su esposo

Además de la emoción por la nueva entrega de esta película que continúa con una de las historias más exitosas de los últimos años, la premiere de ‘Jurassic World Rebirth’ ha dado de qué hablar por la interacción de sus actores, y la química que han presumido frente a los medios que se han congregado en estos eventos.

Más allá de la elegante elección de atuendos que ha hecho Scarlett Johansson, como su reciente outfit, que se compuso de un vestido de tintes nupciales color blanco con detalles bordados en 3D y olanes que brillaba por sus tirantes y escote corazón, además de un peinado impecable de una cola de caballo alta, la actriz replicó la escena que protagonizó con su compañero de cast, Jonathan Bailey, esta vez, frente a su esposo, cuya reacción no pasó desapercibida.

Fue durante la premiere en Nueva York que Scarlett Johansson plantó un beso a su compañero de cast frente a su esposo, Colin Jost, quien, más allá de molestarse, no dejó de sonreír, pese a que este gesto, provocó la incomodidad del público, quienes han cuestionado la forma en la que los amigos se muestran afecto, considerándolo como una “falta de respeto” a la pareja de la actriz.

¿Qué dijo Jonathan Bailey sobre su beso con Scarlett Johansson?

Respecto a la muestra de “cariño” de Scarlet Johansson, que ya ha generado un fuerte debate en redes sociales sobre si es correcto o no; Jonathan Bailey habló en un encuentro con los medios de comunicación, diciendo:

​​“Creo en poder demostrar amor de diferentes maneras. Y si no puedes besar a tus amigos… la vida es demasiado corta para no hacerlo”, declaró Bailey a Entertainment Tonight, donde hubo quienes expresaron su desacuerdo, pese a que el actor se ha declarado abiertamente gay.

Mientras tanto, en redes sociales ya se abrió un amplio debate sobre este gesto, diciendo: “Qué extraño… quiero juzgar, pero no tengo suficientes datos”, “Para los actores el beso no significa nada entre ellos, es parte de su trabajo promoción de la película”, “¿Cuál era la necesidad de besarlo? Ya sé que ese actor es gay, pero la grabación ya terminó y su esposo estaba presente… no sé, me parece demasiado incómodo e innecesario”.