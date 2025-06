Conmoción por asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento, influencer durante una transmisión en vivo por TikTok

Las redes sociales están de duelo tras la noticia revelada la noche del domingo sobre el fallecimiento del influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento.

Según informan medios de comunicación locales, el incidente tuvo lugar en Maracay, en el estado de Aragua, mientras Gabriel realizaba una transmisión.

PUBLICIDAD

El influencer estaba realizando una denuncia sobre las organizaciones criminales `El Tren de Aragua’ y ‘El Tren del Llano’, cuando irrumpieron en su hogar para asesinarlo.

Filtran video del asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento

Mientras discutía sobre funcionarios venezolanos y los calificaba de criminales, al influencer le arrebataron la vida.

"Estamos cundíos de funcionarios delincuentes, que trabajan con delincuentes comunes“, afirmaba en su denuncia.

Asimismo, señaló que el Fiscal no había respondido a sus denuncias y lo calificó de incompetente.

“Ha sido un incompetente, porque aunque le he hecho múltiples solicitudes, no he recibido ninguna ayuda de su parte. Por eso, lo conecto directamente con el Tren de Aragua”.

PUBLICIDAD

Interrumpen transmisión de influencer que fue asesinado en vivo

El video del homicidio ha sido compartido en plataformas de redes sociales, y en él se aprecia la manera en que la transmisión en vivo del creador de contenido es abruptamente detenida.

Gabriel Jesús Sarmiento trabajaba como programador y también se desempeñaba como analista en el área de ciberseguridad.