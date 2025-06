“Autógrafo.TV” llega a Wapa Televisión a partir de este sábado

Astra Studios anunció el inicio de la transmisión por Wapa TV y Wapa América de los programas “Autógrafo Kids” y “Autógrafo Al Día”, que forman parte del exitoso proyecto educativo Autógrafo.TV.

Los televidentes podrán disfrutar de ambos programas los días sábados y domingos a partir de las 7:00AM. El estreno está programado para este próximo sábado, 28 de junio de 2025. En el caso de “Autógrafo Kids” a las 7:00 a.m., mientras “Autógrafo Al Día” a las 7:30 a.m.

PUBLICIDAD

Froyd Rivera, productor ejecutivo del proyecto, destacó que poder contar con WAPA Televisión Y WAPA América y sus plataformas es una excelente notica.

“Este acuerdo nos permite llegar una gran audiencia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Lograr exponer contenido educativo en un canal comercial es muy bueno. No solo podemos llegar a más audiencia con nuestro mensaje, si no que rompemos un poco con el pensar de que los programas educativos solo van a canales no comerciales.” recalcó.

Francisco Zamora, presidente de Astra Studios, casa productora del proyecto añadió que estos 2 programas son parte de un proyecto amplio llamado Autógrafo y Autógrafo.TV. Desde sus comienzos en el 1997, el propósito principal siempre ha sido rendir homenaje a nuestros hombres y mujeres que forjaron a Puerto Rico y educar a nuestra gente sobre sus legados. Para Francisco, estos programas de televisión son una plataforma de llevar un mensaje educativo de una manera más amena y divertida. Agradeció a WAPA Televisión por tener la visión de apoyarnos en en este “Milestone”.

Autógrafo Kids:

Programa dirigido a estudiantes de nivel elemental (entre Kinder a Tercero). Un concepto donde se utiliza la música y las manualidades como estrategia principal para llevamos a los niños a conocer la vida de un hombre ilustre y su aportación a nuestra historia. Artesanos, músicos, cantantes visitan el Jardín y nos brindan sus conocimientos.

"Autógrafo Kids". "Autógrafo Kids". (Suministrada.)

Los personajes del Jardín se encargan de motivar a nuestro escuadrón de niños para continuar su búsqueda de conocimientos de nuestros Ilustres. Nuestro Ilustre del día aparece en nuestro closet mágico para llevar a los niños a una experiencia diferente. El Maestro Roger; maestro de música de profesión es el líder que conduce a éstos niños y su escuadrón con invitados como Alegrita Sonrisita, Rayo el Robot, Mago Barry Barry, Roberto el Capitán además de el perro JOY y las gallinas parlanchinas Luis y Lola.

PUBLICIDAD

Autógrafo Al Día:

El programa “Autógrafo Al Día”, con un formato de “Video Podcast”, se presenta y actualiza la historia de nuestros ilustres. Historiadores Invitados y conocedores del tema del día presentan y discuten la vida y aportación de nuestros ilustres.

El programa incluye un monólogo de la vida del ilustre del día interpretado por un actor. Además, se presenta una cápsula que se graba en un lugar importante de la vida del ilustre presentado. La animación está a cargo de Francisco Zamora y Liza Lugo además de la participación del creador de contenido Wilmer Fernández de Salón Boricua; que participa de las cápsulas en exteriores.

La transmisión será:

WAPA Puerto Rico: Sábado y Domingo

7:00am - 7:30am Autógrafo Kids

7:30am - 8:00am Autógrafo Al Día

WAPA América: Sábado y Domingo

8:00am - 8:30am Autógrafo Kids

8:30am - 9:00am Autógrafo Al Día