VIDEO: Alexandra Lúgaro responde a los ataques de Jay Fonseca

La excandidata a la gobernación y ahora analista política, Alexandra Lúgaro, le salió al paso al también comentarista Jay Fonseca, quien hizo unas expresiones en las que acusó a figuras de los medios de comunicación de ser cabilderos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Fue a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde Alexandra Lúgaro respondió una pregunta de un seguidor que le pidió su opinión sobre las expresiones de Jay Fonseca, en las que realiza señalamientos contra analistas políticos que logran entrevistas con Thomas Rivera Schatz a cambio de información o entrevistas.

“Buenos días, Jay, te acusa de cabildero de Rivera Schatz”, le escribió un seguidor a Lúgaro en la plataforma YouTube.

Mientras que la analista política respondió: “Yo voy a modelar lo que siempre solicito de los demás y es que tengamos madurez en estos procesos. Escuché las expresiones del compañero Jay Fonseca; me parece que le hace un flaco servicio a la prensa y a la información en Puerto Rico, porque la forma en que se expresan compañeros que sí consiguen entrevistas con diferentes funcionarios públicos... Rivera Schatz no deja de ser el presidente del Senado de Puerto Rico. Usted puede estar de acuerdo o no con un funcionario, pero nuestro deber, desde estos micrófonos, es proveer la información a las personas. El hecho de que yo pueda conseguir una entrevista con Thomas Rivera Schatz no significa que soy cabildero de él. Si ustedes han escuchado esas entrevistas, yo no voy a pasarle la manita, ni con guantes de seda; voy a hacerle las preguntas que hay que hacer. Se las hago de frente, sin miedo, y él las contesta. De ahí a decir que yo soy cabildero de Rivera Schatz, porque me da entrevistas, porque le paso la manita: ustedes saben que no es así; me da entrevistas porque le doy respeto, porque lo escucho, porque le doy la oportunidad de hablar, porque no voy a entramparlo ni a humillarlo, sino a buscar la verdad que ustedes necesitan.”

¿Qué fue lo que dijo Jay Fonseca?

El analista político realizó las expresiones en su canal de YouTube, luego de una discusión a través de redes sociales con el presidente senatorial, luego de que se reportara que la Cámara de Representantes aún no ha recibido los documentos necesarios para la confirmación de la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera. Fonseca señaló que la funcionaria fue confirmada en el Senado, a pesar de que no ha entregado los documentos. Sin embargo, en su descarga también hizo mención de analistas políticos que “son cabilderos” del presidente senatorial.

Jay Fonseca, en descarga contra Rivera Schatz, menciona a cabilderos de los medios de comunicación:

“A diferencia tuya, a mí me importa este país por encima del partido político y, dentro de mis defectos y todos los problemas que pueda tener, en efecto intento aportar a Puerto Rico con mi análisis, contrario a ti y a tus cuates en los medios de comunicación, que, con tal de que les filtres información de los chats de Telegram y WhatsApp, están dispuestos a cambiar el discurso a tu favor. Yo no soy así; aunque la gobernadora haya dicho y hecho conmigo lo que quiera, yo, si lo que estás haciendo tú está mal, aunque la beneficie a ella, mis críticas a ti, lo voy a hacer, porque eso es ser analista político; lo otro es ser cabildero tuyo, que es lo que hacen otros compañeros que te están defendiendo y no se dan cuenta de que los estás usando”, expresó Jay Fonseca en una parte del video.

Posteriormente, al final del video en su canal de YouTube, Fonseca mencionó: “Allá, los medios de comunicación que se presten para el encaminamiento contigo, yo no lo voy a hacer, aunque eso implique que la que gane sea la gobernadora.”