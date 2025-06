‘Cómo entrenar a tu dragón’ regresa en ‘live-action’

La aclamada saga de DreamWorks Animation da un salto al mundo real con el estreno, el pasado 13 de junio a nivel internacional, de la versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón.

Dean DeBlois es el primero en dirigir y escribir el guion de una adaptación en imagen real de una película animada que también escribió y dirigió.

Esta película se estrenará en la misma temporada cinematográfica de verano que otra nueva versión en imagen real de una película animada escrita y dirigida originalmente por Chris Sanders y Dean DeBlois, Lilo & Stitch.

Se estrena el mismo día (13 de junio) que How to Train Your Dragon 2, en 2014, un guiño intencional al aniversario.

La nueva versión con actores reales se estrena durante el 15 aniversario de la película animada original.

Adaptación muy literal: algunos usuarios en Reddit lo describen como un “remake plano por plano” igual al original animado.

La reconocida Framestore trabajó los VFX, supervisados por Christian Manz.

En el set, se usaron animatrónicos y brazos mecánicos (gimbals) junto a los actores, para simular los movimientos de los dragones durante las tomas de vuelo.

La película fue revelada en noviembre de 2024, con trailer en el Super Bowl de febrero de 2025 y menciones de IMAX y Burger King.

A pesar del retraso, la filmación terminó rápidamente el 16 de mayo de 2024, tras apenas 85 días de rodaje intensivo.

El equipo de animación estudió detenidamente reacciones de gatos, perros y caballos para conseguir expresividad realista en Chimuelo y conservar su personalidad única.

Se eligieron ubicaciones reales en la costa de Irlanda del Norte, no solo sets, para darle autenticidad al mítico pueblo vikingo de Berk.

Esta es la primera adaptación oficial en imagen real de una película de DreamWorks.

Desde antes del estreno, ya se anunció una segunda parte, programada para el 11 de junio de 2027, lo que revela confianza del estudio en lograr una saga longeva.

Aunque el reparto está compuesto por actores británicos, irlandeses, escoceses y neozelandeses, Mason Thames es el único actor estadounidense de la película.

Esta película se estrenó el mismo año que Universal Epic Universe en el complejo turístico de Orlando, que incluye una zona dedicada a Cómo entrenar a tu dragón.

Esta es la segunda adaptación en imagen real de una película animada de Nico Parker; la primera fue Dumbo (2019).

Estreno previsto: estimaciones de debut en EE. UU. entre 65 y 100 millones USD; BoxOfficeTheory lo sitúa en $65–75 M. Otra proyección especializada apunta hacia $84.3 M.

Los filmes animados anteriores tuvieron aperturas de $43–55 M y recaudaciones globales entre $495 M y $622 M.

En Corea del Sur, ya recaudó $4 M en estreno, superando a producciones locales.

Días antes de su estreno, The‑Numbers reportó $550 mil internacionalmente, reflejo de sus primeras semanas.