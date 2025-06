Melissa Gate dejó en claro que RCN no le pagó la millonada que muchos creían; “nadie daba un peso por mí”

El pasado 9 de junio el canal RCN le dio fin a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa del que salió ganador el costeño Altafulla y dejó con un sabor amargo a los seguidores de Melissa Gate; justamente la creadora de contenido decidió romper el silencio tras el reality y habló de muchas cosas en una reciente entrevista, dentro de ellas cómo quedaron sus finanzas al finalizar el programa.

Las redes sociales están ‘estalladas’ por la conversación que tuvo Melissa Gate con el programa digital ‘Desnúdate con Tenay’, espacio en el que, entre otras cosas, reveló algunos detalles de su contrato con ‘Nuestra Tele’ y de lo que pasó con su economía al no salir con el maletín de los $400 millones de pesos.

Melissa Gate no volverá a los reealitys y esta fue su razón

“En la casa de los famosos me dieron $5′700.00 millones de pesos, menos los deducibles cada semana. Yo no sé donde está ese dinero, no está en mi cuenta, por ahí aparecieron managers y gente cobrando plata que ni siquiera sabía que tenía que pagar. La gente se aprovecha para quererlo abrochar y así es este mundo" manifestó Gate al audiovisual.

Gate también aprovechó este pantallazo para dejar en claro que ella se ganó su lugar en la casa más famosa de Colombia a punta de trabajo y que nada se lo regalaron:

“Yo entre con las uñas, peleando porque por mí nadie daba un peso en RCN. (...) Para nadie es un secreto que no tenía ni para las maletas, le pedí dinero prestado a muchos de mis amigos para ir con algunos gastos cubiertos y algo más de ropa. (...) Pensé que no iba a durar más de una semana”, añadió.