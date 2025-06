Abren nuevas secciones en concierto de Ela Taubert en Puerto Rico

Debido a la gran acogida por parte del público al concierto de Ela Taubert, Preguntas a las 11:11 Tour, se abren nuevas secciones en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Los boletos están disponibles a través de ticketera.com, y se anticipa que el espectáculo, producido por Osvaldo Rocafort para Lana Productions, será uno de los más memorables del año.

Taubert, la cantautora colombiana, ganadora del Latin Grammy y considerada una de las voces emergentes más potentes del pop en español, llegará por primera vez a Puerto Rico el 31 de agosto de 2025, como parte de su esperada gira “Preguntas a las 11:11 Tour”, en celebración del lanzamiento de su álbum homónimo.

Ela interpretará los éxitos de su álbum, entre otros, incluyendo “¿Cómo Pasó?” (más de 200 millones de reproducciones en Spotify, certificado platino en EE. UU. y México), “Trato Hecho”, y “¿Es En serio?”, una conmovedora balada co-producida por el legendario Max Martin.

“Estoy muy agradecida del respaldo de mi público en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Este lugar siempre me ha recibido con los brazos abiertos y me ha regalado momentos inolvidables. Presentarme aquí ha sido siempre un sueño, y no puedo esperar para compartir esta experiencia con todos ustedes. Se abren nuevos espacios en la sala por lo que aún están a tiempo de acompañarme en una noche memorable”, expresó la joven artista.

La presentación de Ela Taubert en Puerto Rico se perfila como una de las más especiales de esta gira internacional. Boletos disponibles ya en ticketera.com