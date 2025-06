Telemundo anuncia mes de estreno de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”

A solo semanas del estreno de “Miss Universe Latina: El Reality”, la cadena Telemundo comenzó a promocionar su nuevo reality show.

Se trata de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, que estrenará durante el mes de julio de 2025.

Entre las celebridades que alegadamente competirán en esta nueva temporada se encuentran: Elvis Crespo, Salvador Zerboni, Cristina Porta, Lorena Herrera, Sergio Sendel, Sergio Goyri, Juan Soler, Curvy Zelma, Héctor Sandarti, Celinee Santos (Miss Rep. Dom. Universo 2024) y Angélica Celaya.

Las temporadas anteriores de la mencionada competencia culinaria fueron ganadas por los mexicanos Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad.

La Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, protagonizó la noche del lunes, un fuerte encontronazo con David Salomón en “Miss Universe Latina: El Reality” (MULER) (Telemundo).

El tenso momento ocurrió durante la gala de inmunidad, mientras las integrantes de los equipos Rubí y Esmeralda intentaban asegurar su permanencia.

“Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen. Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación por no seguir instrucciones”, dijo Salomón.

Inmediatamente Rivera respondió: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.

“Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias”, añadió la boricua.

Rivera abandonó el escenario y no regresó al programa.