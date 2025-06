¿Se burló de Ángela? Aseguran que Belinda habría apoyado a Cazzu de esta forma

Belinda sigue acumulando éxitos, desde el lanzamiento de ‘Indómita’ que marca su regreso a la música de la mano de Warner Music, hasta su elegante aparición en el Festival de Cannes y el éxito de ‘Mentiras’ la serie que se ha convertido en la número 1 de Prime Video.

Fue precisamente una de las escenas de esta serie que llegó a la televisión inspirada en el exitoso musical, la que ha llamado la atención, y es que, bien pudo tratarse de una simple “coincidencia” o bien una “referencia” a un comentario que Ángela Aguilar hizo en el pasado y que, le ha valido de una ola de burlas, luego de que se diera a conocer su romance con Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Belinda Belinda regresa a la pantalla con Mentiras: la serie (Prime Video)

¿Belinda se burló de Ángela Aguilar en ‘Mentiras’?

‘Mentiras’ se ha convertido en todo un éxito de Prime Video, y con grandes estrellas como sus protagonistas de la talla de Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio y Belinda, nos narran la historia de un grupo de mujeres que descubren que su mundo color de rosa termina manchado por una serie de engaños que poco a poco van saliendo a la luz tras la trágica muerte de ‘Emmanuel Mijares’.

Fue durante una de las escenas de esta serie, de la que usuarios aseguraron que ‘Beli’, no desaprovechó la oportunidad de expresar su apoyo por Cazzu, haciendo referencia a la frase que alguna vez Ángela Aguilar mencionó al enterarse del embarazo de la argentina, diciendo: “voy a ser tía”.

En esta escena, ‘Daniela’ el personaje interpretado por Belinda, le anuncia a su pareja, ‘Emmanuel Mijares’ (Luis Gerardo Méndez), que serán padres frente a la amante de este hombre, quien sin saber, la incluye en el festejo y le dice: “Vas a ser tía” ante la reacción poco emocionada de esta mujer quien se une a su celebración de una forma forzada.

¿Ángela Aguilar y Belinda se llevan mal?

Vale recordar que Belinda y Ángela Aguilar han sido enemistadas en más de una ocasión, sobre todo, desde que la hija de Pepe Aguilar, ofreciera una serie de declaraciones cuando la estrella pop, estuvo a punto de llegar al altar con Christian Nodal, hablan do sobre la posibilidad de prestarle un vestido para este momento diciendo:

“Fíjate que me encantaría ir a la boda, no me han invitado, le podemos decir a Claudia que le preste el vestido que use en mi video ‘Ahí donde me ven’, está bonito”, este comentario fue interpretado como un desaire a la estrella pop, por la expresión “La Belinda”.

PUBLICIDAD

Si bien, no existe una confirmación sobre esta supuesta “enemistad”, diversos medios han dejado en claro que Belinda nunca estuvo de acuerdo con la amistad que Nodal tenía con Ángela Aguilar.

Y a esto se suma que Ángela Aguilar evitó tener contacto en su reencuentro con la cantante de ‘Heterocromía’ en su paso por Premio lo Nuestro, llamando la atención por su nula interacción, sumado a que Christian Nodal, se convirtió en una de las grandes ausencias de la gala.