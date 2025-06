Karol G lanza video al estilo telenovela para promocionar ‘Tropicoqueta’

La cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, pronto lanzará su quinto álbum de estudio titulado ‘Tropicoqueta’.

Este proyecto fusiona ritmos tropicales como salsa, mambo, merengue y cumbia, con una estética vibrante y caribeña.

La portada del álbum presenta a Karol G en un vestido de baño naranja sobre tres congas, evocando la energía festiva del Caribe.

El primer sencillo, “Latina Foreva”, lanzado el 22 de mayo de 2025, celebra la identidad latina con un sonido alegre y empoderado.

Además, la artista ha revelado algunos títulos de las canciones a través de vallas publicitarias en varias ciudades de América Latina, generando gran expectación entre sus seguidores.

'Tropicoqueta’ promete ser una celebración de la cultura latina, combinando nostalgia, alegría y una profunda conexión con la identidad regional.

A pesar de que Karol cuenta con una iniciativa de exaltar completamente sus raíces, ha sido blanco de criticas al ser acusa de copiar el concepto de ‘Debí Tirar más Fotos’ de Bad Bunny, quien creo todo un discurso exaltando a Puerto Rico.

Así mismo han salido miles de personas en defensa de ‘La Bichota’, quien este lunes lanzó un clip promocional para ‘Tropicoqueta’ en que el sale al lado de grandes estrellas de telenovelas mexicanas como Anahí, Ninel Conde, Gabriela Spanic, Azela Robinson e Itatí Cantoral.

El clip tiene la premisa de ser una historia de amor y nostalgia, en la que se disputan por el amor de Ricky Martín, quien luce una larga melena.

En otra parte se puede ver a Anahí peleándose con Karol G, por lo que la toma del cabello.

Karol G expresó su preocupación ante la situación de violencia que vive el país

Karol salió hace unos días para manifestar su dolor y tristeza por los días de violencia que estaba viviendo el país y en general Latinoamérica. “Qué locura despertarse estos días y ver todo lo que está pasando... No sé callarme cuando algo me duele. Soy Colombiana, y mi país está atravesando un momento devastador. Soy Latina, y lo que está pasando con mi comunidad es profundamente doloroso, ser latino no debería generar rechazo ni miedo. Debería inspirar ORGULLO Y RESPETO.”

Además, añadió: “Aquí estamos para aportar cultura, fuerza, talento, economía y humanidad. No puedo dejar de pensar en eso y a la vez no dejo de pensar en el dolor de mi tierra. Ver el sufrimiento y la incertidumbre en Colombia, mi país, me deja sin palabras.”