“Chiky Bombom” afirma que “no vibra” con uno de sus compañeros de Telemundo

La presentadora dominicana Lissette Eduardo, conocida como “Chiky Bombom”, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales en medio de un video en vivo, donde sostuvo que “no conecta” y “no vibra” con uno de sus compañeros del programa matutino “Hoy Día" (Telemundo).

La carismática creadora de contenido habló sobre su relación laboral y personal con el mexicano Clovis Nienow, quien fue participante de la cuarta temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, ganada por la empresaria boricua Maripily Rivera Borrero.

“Clovis está ahí, pero Clovis no vibra con nosotros, él vibra en el momento que estamos trabajando, pero Clovis no es parte del ñau, ¿entienden? No me pregunten mucho por Clovis. Clovis es mi compañero de trabajo y Clovis está ahí. Si él quiere él es bienvenido, pero él no es parte del team, ¿me entienden? Esto se trata de vibra, de vibrar genuinamente, de conectar. Ustedes han visto que yo trabajo con muchísima gente, ¿con quién yo conecto? Yo no le hago coro a famosos, yo no soy lambona, esto es conexión, vibra”, aseguró.

En medio de sus declaraciones, “Chiky” afirmó que no es amiga de todo el mundo ni de las personas con la que labora en la famosa cadena televisiva. “Conecté con Manelyk y Manelyk conectó conmigo, Caramelo se volvió loco con la ‘Bombom’ y conectamos, somos familia. Pero Clovis es mi compañero de trabajo”.

Sin embargo, esta sostuvo que entre sus amigos se encuentran los boricuas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

“Aleyda es mi amiga. Ustedes me pueden ver con todo el mundo pero yo no soy amiga del todo el mundo, yo no conecto con todo el mundo. Carlos también es mi amigo. Aleyda y Carlos, después no me pregunten por más nadie. Los otros son mis compañeros de trabajo.

Ustedes me preguntan y yo tengo que ser honesta porque yo no les voy a vender una película a ustedes. Es la verdad y eso se ve. ¿Cuándo ustedes han visto que yo grabo a Clovis? Yo grabo a Clovis cuando se mete o lo que sea”.

