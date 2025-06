Arcángel y Austin San demuestran que la música es asunto familiar

En la industria musical se ha visto a familias compartir el mismo talento, sin embargo, en el género urbano no era tan común, hasta ahora. Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, y su hijo Austin Santos Jr., quien debuta como Austin San marcan un momento especial con el estreno del tema “Gohan y Goku”. Esto al tiempo que el patriarca se prepara para lanzar su próximo álbum, Sr. Santos II, tan pronto como en una semana.

Padre e hijo dialogaron con Metro y con El Calce sobre la incursión de Austin San a la música y sobre el nuevo proyecto de Arcángel.

“Desde que tenía como cuatro años, todo lo que cogía en sus manos era un micrófono”, relató Arcángel.

El exponente urbano contó que notó el talento de su hijo y su interés por la música desde que este era pequeño, pero decidió frenar el impulso inicial. “Después, a los 14 años, ya un poquito más grande, pues fue que dijo que quería dedicarse, que quería cantar, que eso era lo que él quería hacer y yo fui bien sincero con él. Le dije que no era su momento”, recordó.

La razón principal fue que el intérprete de “La Jumpa” quería que su hijo disfrutara plenamente de su niñez antes de lanzarse al ruedo musical.

Por su parte, Austin confesó que aunque le dolió que su padre lo frenara, hoy entiende la decisión. “No me gustó mucho la contestación que me dieron al principio, pues ya yo tenía varios temas grabados... Pero lo tomé como un buen consejo de papá e hijo y me puse a trabajar más”, expresó Austin San.

Ahora, con más madurez y preparación, padre e hijo muestran su conexión en “Gohan y Goku”, un tema que surgió de forma espontánea. “No fue planeado. Sí hemos hablado personalmente sobre mi camino hacia la música, pero fue bastante random. Fue algo que el momento llegó”, compartió Austin.

En sus líneas, Austin no deja dudas sobre la influencia de su padre: “Mi father, si se preguntan por qué yo le meto, échenle la culpa a él”.

¿Disco en conjunto? No por ahora

Arcángel adelantó que su álbum “Sr. Santos II” saldrá este próximo 26 de junio. Sin compartir mayores detalles, descartó que fuese una producción colaborativa con su hijo.

“Este [‘Gohan y Goku’] es el único tema que tenemos juntos, no es algo que está en los planes. No es prioridad ahora mismo. La prioridad es él [Austin San]”, sostuvo.

Eso sí, dejó la puerta abierta para un proyecto conjunto a futuro. “Si eventualmente lo hacemos, sería algo histórico”.

Una relación que se escucha y se siente

Sentados juntos en un sofá del salón Atlántico del hotel La Concha en Condado, la cercanía entre Arcángel y su hijo es evidente. Más allá de las similitudes físicas, se percibe respeto y cariño.

“Él [Austin San] está trabajando con el mismo equipo de trabajo mío. Me tiene a mí al lado de él. Yo no pretendo robarle nada a mi propio hijo, no pretendo aprovecharme de él. Yo no lo voy a tratar como una pieza”, dijo Arcángel con firmeza.

Además de acompañarlo en sus primeros pasos, el artista aseguró que su objetivo es educarlo sobre la industria para que en el futuro pueda tomar sus propias decisiones, incluso si quiere firmar con otra disquera.

El vínculo entre ambos también está presente en el título del tema. “Gohan y Goku” alude a los personajes de Dragon Ball Z, una serie que marcó la infancia de ambos.

“Gohan es el hijo de Goku, y Goku todo el tiempo quiso que su hijo despertara los talentos escondidos que tenía. Hay un capítulo donde el mismo Goku le dice ‘yo no voy a descansar hasta que tú seas más fuerte que yo’. Eso es lo que quiero que pase”, puntualizó Arcángel.

Mira la entrevista completa: