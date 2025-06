Alejandro Sanz rompe el silencio ante acusaciones de fan: “Te dije que no”

Alejandro Sanz decidió responder a las acusaciones que realizó Ivet Playà, una joven que se consideraba una fiel fanática, por lo cual ante las críticas de los usuarios, el cantante compartió un breve comunicado para hablar del tema.

Fue a través de un video que compartió desde sus redes sociales, donde Ivet Playà evidenció el vínculo que sostuvieron cuando tenía 18 años y el cantante 49 años.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, dijo

En este sentido, la joven asegura que sostuvieron diversas conversaciones y posteriormente al trabajar en conjunto recibió un trato inaceptable.

"Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano”, explicó.

Alejandro Sanz rompe el silencio ante acusaciones de fan

En medio de la polémica que permanece latente en redes sociales y previo al inicio de su nueva gira, Alejandro Sanz reapareció desde su cuenta de Instagram para hablar del tema, señalando que el recuerdo que tenía se rompió a partir de sus declaraciones.

“Ivet, Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

Por otra parte, de manera breve el cantante español sugirió que su vínculo terminó abruptamente tras una negativa a un negocio familiar; sin embargo, al final del comunicado externó sus mejores deseos.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido participe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.