Hwang Dong-hyuk se desafía como director en la tercera temporada de ‘El Juego del Calamar’

‘El Juego del Calamar’, la serie que conmocionó a todo el mundo, vuelve a Netflix con su tercera y última temporada. Esta entrega dirigida por Hwang Dong-hyuk promete nuevos retos y desafíos para los personajes, así como juegos inéditos en los que los participantes apostarán la vida con tal de llevarse a casa el premio mayor.

Actores de la talla de Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-joon, Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun y Jo Yu-ri volverán a darle vida a sus personajes en la tercera temporada de la saga que logró atrapar al público a nivel mundial desde su estreno en 2021.

De esta manera, el director Hwang Dong-hyuk se acercó a Publimetro para dar detalles exclusivos acerca del impacto cultural que generó la serie que tiene como fecha de estreno el 27 de junio de 2025.

El Juegos del Calamar 3 Imagen: cortesía (No Ju-han/Netflix)

Hwang Dong-hyuk desata sus emociones y su creatividad con nuevos desafíos para la última temporada de ‘El Juego del Calamar’

¿Qué pueden esperar los fans de la última temporada de ’El Juego del Calamar’? ¿Y en qué se diferencia de las anteriores?

La tercera temporada comienza justo donde termina la segunda: todos los intentos de Gi-hun por detener los juegos han fracasado, y eso tuvo un costo muy alto: perder a su amigo Jung-bae, a quien amaba profundamente. Cargado de culpa y tristeza, la nueva temporada se centrará en cómo continúa Gi-hun enfrentándose a los juegos.

Creo que los espectadores verán un Gi-hun muy distinto al que han conocido hasta ahora. La fuerza impulsora de esta temporada será precisamente esa caída al abismo: ¿qué busca ahora Gi-hun?, ¿cuál será el desenlace? Estoy seguro de que eso será algo que los fans no querrán perderse.

En la última temporada vimos a los personajes enfrentarse a desafíos aún más intensos. ¿Cómo fue el proceso creativo para desarrollar los nuevos juegos?

Sí, habrá más juegos en esta tercera temporada, y debo decir que no fue nada fácil crearlos. En primer lugar, debían ser diferentes a los que ya habíamos mostrado; y en segundo lugar, debían permitir el desarrollo de la historia de cada jugador, así como el cumplimiento del destino de los personajes.

Los juegos tenían que ser entretenidos, pero también debían reflejar las dinámicas y conflictos personales de los participantes. No puedo revelar muchos detalles todavía, pero sí puedo decir que el juego final de la temporada fue el más difícil de escribir, pues fue desafiante desde el principio.

Creo que ese último juego es, sin duda, el más intenso de todo el universo de ‘El Juego del Calamar’, tanto desde lo emocional como desde lo visual. Espero que el público también lo sienta así.

El Juego del Calamar 3 Imagen: cortesía (./No Ju-han/Netflix)

¿Hubo algún momento o arco de personaje especialmente desafiante para ti como director?

Si tuviera que elegir un personaje, diría que fue Myung-gi. Él es alguien que fracasó rotundamente por culpa de una estafa con criptomonedas, y también por su relación con Jung-hee.

Por un lado, es vanidoso, codicioso y está consumido por un deseo vacío. Pero por otro lado, tiene una sinceridad real cuando se trata de Jung-hee. En él coexisten la verdad y la falsedad, y eso lo hace extremadamente complejo.

Explorar de dónde provienen su codicia, su vanidad y saber que tiene emociones genuinas que quedan arruinadas por su avaricia, fue un reto. Cada decisión y momento de este personaje debía estar cuidadosamente escrito. Sin duda, fue el personaje más difícil de desarrollar, pero también el más complejo de todos.

Mirando hacia atrás, ¿de qué te sientes más orgulloso en cuanto al impacto cultural de ‘El Juego del Calamar’?

Ha habido muchos momentos memorables, pero uno en particular ocurrió durante la promoción de la segunda temporada en Los Ángeles. En Sunset Boulevard, vi una enorme valla publicitaria de Duolingo que decía: “Learn Korean or else”, escrita en coreano.

Ver ese cartel, en medio de Los Ángeles y en nuestro idioma, fue muy significativo. Me hizo sentir muy orgulloso del impacto que ‘El Juego del Calamar’ ha tenido, incluso en áreas como el aprendizaje de idiomas.